https://ria.ru/20220303/gaz-1776210811.html
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум - РИА Новости, 03.03.2022
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум и достигли 2279 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:46
2022-03-03T11:46
2022-03-03T14:05
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум и достигли 2279 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских контрактов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торгов превысила 2050 долларов за тысячу кубометров и в целом демонстрировала устойчивый рост. Ценовой максимум в 2279 долларов установлен в 11:29 мск. Расчетная цена накануне составила 1900 долларов.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля Вооруженные силы начали специальную военную операцию демилитаризации Украины.Тренд на устойчивый рост наблюдался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го.
https://ria.ru/20220303/gaz-1776201435.html
https://ria.ru/20220302/gaz-1776043140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, европа, экономика, россия, в мире
11:46 03.03.2022 (обновлено: 14:05 03.03.2022)
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, достигнув 2279 долларов
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум и достигли 2279 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Стоимость апрельских контрактов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торгов превысила 2050 долларов за тысячу кубометров и в целом демонстрировала устойчивый рост.
Ценовой максимум в 2279 долларов установлен в 11:29 мск. Расчетная цена накануне составила 1900 долларов.
Цены на газ в Европе
в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент России Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР
, а 24 февраля Вооруженные силы начали специальную военную операцию демилитаризации Украины
.
Тренд на устойчивый рост наблюдался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го.