https://ria.ru/20220303/gaz-1776210811.html

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум - РИА Новости, 03.03.2022

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум и достигли 2279 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:46

2022-03-03T11:46

2022-03-03T14:05

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум и достигли 2279 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских контрактов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торгов превысила 2050 долларов за тысячу кубометров и в целом демонстрировала устойчивый рост. Ценовой максимум в 2279 долларов установлен в 11:29 мск. Расчетная цена накануне составила 1900 долларов.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля Вооруженные силы начали специальную военную операцию демилитаризации Украины.Тренд на устойчивый рост наблюдался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го.

https://ria.ru/20220303/gaz-1776201435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, европа, экономика, россия, в мире