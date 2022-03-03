https://ria.ru/20220303/frantsiya-1776304638.html

Ведущего французского ТВ удивило, что Украина обстреливает Донбасс

Ведущего французского ТВ удивило, что Украина обстреливает Донбасс - РИА Новости, 03.03.2022

Ведущего французского ТВ удивило, что Украина обстреливает Донбасс

Французский телеканал CNews вывел в эфир находящуюся в Донбассе журналистку Анну-Лауру Боннель, чтобы рассказать о российских обстрелах, и ведущего удивил тот... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:48

2022-03-03T16:48

2022-03-03T16:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донбасс

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Французский телеканал CNews вывел в эфир находящуюся в Донбассе журналистку Анну-Лауру Боннель, чтобы рассказать о российских обстрелах, и ведущего удивил тот факт, что украинские военные восемь лет обстреливали население собственной страны и продолжают вести огонь по мирным жителям."У меня нет никакого политического месседжа. Неделю мы говорим об этом конфликте, но он длится на протяжении восьми лет. Было 13 тысяч смертей. Люди очень устали, все они украинцы. И я хочу вам сказать, что они очень удивлены, что Европа осознает ситуацию, в то время как для них эта ситуация с обстрелами, когда они живут в подвалах и так далее… для них это будни с 2014 года", - сказала Боннель.Телеведущий несколько раз прерывал ее, задавая уточняющие вопросы: действительно ли украинские силы обстреливают Донбасс, украинские они или российские."Абсолютно…. С 2014 года население Донбасса является мишенью для своего собственного правительства, русскоговорящее население обстреливалось киевским правительством, да. Я имею все доказательства, я могу вам их предоставить по возвращении во Францию", - заявила журналистка.После этого ведущий снова уточнил, основывается ли это на фактах."Украинское правительство обстреливало свое население. Дети жили восемь лет в подвалах. Фильм, который я сделала в 2015 году, - доказательство этих преступлений против человечности. Я предлагаю вам посмотреть. Позавчера я была в школе, тела двух учительниц начальных классов буквально были разорваны на части", - ответила Боннель.Ранее в интервью РИА Новости Боннель сообщила, что французская общественность не имеет представления о том, что происходит в Донбассе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/donbass-1775102180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, донбасс, ситуация в днр и лнр