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Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию
Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления французских политиков по России, заявил, что они петушатся. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:38
2022-03-03T12:38
франция
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления французских политиков по России, заявил, что они петушатся."Ну петух у французов национальный, так сказать, символ. Так петушатся они очень часто", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
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франция, сергей лавров
12:38 03.03.2022
 
Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию

Глава МИД Лавров — о заявлениях французских политиков про Россию: они так часто петушатся

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления французских политиков по России, заявил, что они петушатся.
"Ну петух у французов национальный, так сказать, символ. Так петушатся они очень часто", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
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