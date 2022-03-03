https://ria.ru/20220303/frantsiya-1776224225.html
Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию
Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления французских политиков по России, заявил, что они петушатся. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:38
2022-03-03T12:38
2022-03-03T12:38
франция
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления французских политиков по России, заявил, что они петушатся."Ну петух у французов национальный, так сказать, символ. Так петушатся они очень часто", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220303/ubiytsy-1776223971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, сергей лавров
Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию
Глава МИД Лавров — о заявлениях французских политиков про Россию: они так часто петушатся