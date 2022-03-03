https://ria.ru/20220303/frantsiya-1776224225.html

Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию

Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров высмеял французских политиков, критикующих Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления французских политиков по России, заявил, что они петушатся. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:38

2022-03-03T12:38

2022-03-03T12:38

франция

сергей лавров

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления французских политиков по России, заявил, что они петушатся."Ну петух у французов национальный, так сказать, символ. Так петушатся они очень часто", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

https://ria.ru/20220303/ubiytsy-1776223971.html

франция

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Станислав Ванд

франция, сергей лавров