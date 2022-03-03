Сейм Польши поддержал скорейшее вступление Украины в Евросоюз
Сейм Польши принял резолюцию, в которой поддержал скорейшее вступление Украины в Евросоюз
© AP Photo / Alik KepliczЗал заседаний парламента Польши в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Сейм Польши принял резолюцию с поддержкой скорейшего вступления Украины в Европейский союз, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза, он также подписал заявку на вступление Украины. Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призвали ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров о ее вступлении в организацию.
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"Сейм Польской Республики обращается к Европейскому совету о начале процедуры предоставления Украине статуса страны – кандидата и призывает Европейскую комиссию подготовить дорожную карту интеграции Украины с Европейским союзом", - говорится в документе, который зачитала спикер сейма Эльжбета Витек.
В своей резолюции сейм призывает "все институты ЕС и страны – члены сделать возможным для Украины как можно скорейшее присоединение к европейскому сообществу". Также сейм обращается к Европейскому союзу с просьбой "о включении Украины в европейский инструмент восстановления и усиления иммунитета, а также о создании отдельного фонда поддержки восстановления военных разрушений".
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.