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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/evakuatsiya-1776296804.html
Путин призвал Макрона содействовать безопасной эвакуации людей с Украины
Путин призвал Макрона содействовать безопасной эвакуации людей с Украины - РИА Новости, 03.03.2022
Путин призвал Макрона содействовать безопасной эвакуации людей с Украины
Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с Украины иностранных... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:22
2022-03-03T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
франция
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с Украины иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин призвал президента Франции подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан. Упомянул, в частности, о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики по сути держат в заложниках. Эммануэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством", - говорится в сообщении.Владимир Путин подтвердил готовность РФ к взаимодействию с зарубежными партнерами для решения гуманитарных проблем на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждена готовность российской стороны к взаимодействию с зарубежными партнерами в целях решения острых гуманитарных проблем", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники противника. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных и 1 597 получили ранения. Потери украинских военных, сообщает российское оборонное ведомство, превысили 2 870 человек убитыми и около 3 700 ранеными. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, франция, ситуация в днр и лнр, украина
16:22 03.03.2022
 
Путин призвал Макрона содействовать безопасной эвакуации людей с Украины

Путин призвал Макрона содействовать безопасной эвакуации иностранных граждан с Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с Украины иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин призвал президента Франции подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан. Упомянул, в частности, о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики по сути держат в заложниках. Эммануэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством", - говорится в сообщении.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
Владимир Путин подтвердил готовность РФ к взаимодействию с зарубежными партнерами для решения гуманитарных проблем на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена готовность российской стороны к взаимодействию с зарубежными партнерами в целях решения острых гуманитарных проблем", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники противника. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных и 1 597 получили ранения. Потери украинских военных, сообщает российское оборонное ведомство, превысили 2 870 человек убитыми и около 3 700 ранеными. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФранцияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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