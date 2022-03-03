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В Белом доме думают над сокращением поставок энергоносителей из России

В Белом доме думают над сокращением поставок энергоносителей из России - РИА Новости, 03.03.2022

В Белом доме думают над сокращением поставок энергоносителей из России

США рассматривают возможности по сокращению использования энергоносителей из РФ, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:05

2022-03-03T22:05

2022-03-03T22:05

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США рассматривают возможности по сокращению использования энергоносителей из РФ, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем рассматривать другие опции, которые можем предпринять, чтобы сократить использование США российских энергоносителей", - сказала Псаки на брифинге.По словам Псаки, только 10% импорта США в этой сфере приходятся на РФ.Она отметила, что цель санкций США максимизировать влияние на РФ, минимизировать последствия для США. "Нет стратегического интереса сократить поставки энергетики, потому что из-за этого цены повысятся", - подчеркнула она.

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

цены на нефть, сша, россия, в мире