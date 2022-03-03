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В Белом доме думают над сокращением поставок энергоносителей из России
В Белом доме думают над сокращением поставок энергоносителей из России - РИА Новости, 03.03.2022
В Белом доме думают над сокращением поставок энергоносителей из России
США рассматривают возможности по сокращению использования энергоносителей из РФ, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:05
2022-03-03T22:05
2022-03-03T22:05
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США рассматривают возможности по сокращению использования энергоносителей из РФ, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем рассматривать другие опции, которые можем предпринять, чтобы сократить использование США российских энергоносителей", - сказала Псаки на брифинге.По словам Псаки, только 10% импорта США в этой сфере приходятся на РФ.Она отметила, что цель санкций США максимизировать влияние на РФ, минимизировать последствия для США. "Нет стратегического интереса сократить поставки энергетики, потому что из-за этого цены повысятся", - подчеркнула она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, россия, в мире
В Белом доме думают над сокращением поставок энергоносителей из России
Пресс-секретарь Псаки: США думают над сокращением поставок энергоносителей из России