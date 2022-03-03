https://ria.ru/20220303/ekho-1776218839.html
В "Эхе Москвы" заявили о продолжении работы на YouTube и в соцсетях
В "Эхе Москвы" заявили о продолжении работы на YouTube и в соцсетях - РИА Новости, 03.03.2022
В "Эхе Москвы" заявили о продолжении работы на YouTube и в соцсетях
"Эхо Москвы" продолжит работу на YouTube и в соцсетях, несмотря на решение о ликвидации радиоканала и сайта, сообщается на официальном телеграм-канале "Эха... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:18
2022-03-03T12:18
2022-03-03T14:14
россия
эхо москвы (радиостанция)
алексей венедиктов (журналист)
общество
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
журналистика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Эхо Москвы" продолжит работу на YouTube и в соцсетях, несмотря на решение о ликвидации радиоканала и сайта, сообщается на официальном телеграм-канале "Эха Москвы"."Несмотря на решение Совета директоров "Эха Москвы" о ликвидации радиоканала и сайта, мы продолжаем работать на следующих платформах: YouTube "Эха". И в социальных сетях: Twitter, Facebook, Telegram, Instagram", - говорится в сообщении.Большинством голосов совета директоров " Эха Москвы" принято решение о ликвидации радио, сообщил главред Алексей Венедиктов. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*" за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист), общество, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, журналистика, youtube
12:18 03.03.2022 (обновлено: 14:14 03.03.2022)
В "Эхе Москвы" заявили о продолжении работы на YouTube и в соцсетях
"Эхо Москвы" продолжит работу на YouTube и в соцсетях, несмотря на решение о ликвидации