https://ria.ru/20220303/ekho-1776218839.html

В "Эхе Москвы" заявили о продолжении работы на YouTube и в соцсетях

В "Эхе Москвы" заявили о продолжении работы на YouTube и в соцсетях - РИА Новости, 03.03.2022

В "Эхе Москвы" заявили о продолжении работы на YouTube и в соцсетях

"Эхо Москвы" продолжит работу на YouTube и в соцсетях, несмотря на решение о ликвидации радиоканала и сайта, сообщается на официальном телеграм-канале "Эха... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:18

2022-03-03T12:18

2022-03-03T14:14

россия

эхо москвы (радиостанция)

алексей венедиктов (журналист)

общество

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

журналистика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Эхо Москвы" продолжит работу на YouTube и в соцсетях, несмотря на решение о ликвидации радиоканала и сайта, сообщается на официальном телеграм-канале "Эха Москвы"."Несмотря на решение Совета директоров "Эха Москвы" о ликвидации радиоканала и сайта, мы продолжаем работать на следующих платформах: YouTube "Эха". И в социальных сетях: Twitter, Facebook, Telegram, Instagram", - говорится в сообщении.Большинством голосов совета директоров " Эха Москвы" принято решение о ликвидации радио, сообщил главред Алексей Венедиктов. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*" за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины.* СМИ, выполняющее функции иноагента

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украина

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Владимир Лаврентьев

россия, эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист), общество, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, журналистика, youtube