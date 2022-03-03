https://ria.ru/20220303/donbass-1776283521.html

СПЧ ООН за восемь лет не ‎добился урегулирования в Донбассе, заявил Гатилов

СПЧ ООН за восемь лет не ‎добился урегулирования в Донбассе, заявил Гатилов - РИА Новости, 03.03.2022

СПЧ ООН за восемь лет не ‎добился урегулирования в Донбассе, заявил Гатилов

Совет ООН по правам человека за восемь лет обсуждения ситуации на Украине не ‎добился урегулирования проблемы убийства мирных граждан в Донбассе, заявил... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:35

2022-03-03T15:35

2022-03-03T15:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

украина

донбасс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99438/49/994384988_0:198:2864:1809_1920x0_80_0_0_a8ea5b45094ae0ebbd98be071c40c50a.jpg

ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Совет ООН по правам человека за восемь лет обсуждения ситуации на Украине не ‎добился урегулирования проблемы убийства мирных граждан в Донбассе, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Восемь лет Совет регулярно обсуждает ситуацию на Украине. И в чем мы продвинулись за это время? УВКПЧ подготовило 45 докладов на основании материалов созданной им же Наблюдательной миссии", - сказал Гатилов, ‎выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.‎По его словам, в каждом из них фиксировались страдания населения Донбасса, тысячи мирных жителей которого, включая сотни детей, погибли в результате бомбовых ударов со стороны Вооруженных сил Украины.Как заявил российский постпред, странам ЕС и США нужно было дать происходящим на Украине процессам адекватную оценку и оказать воздействие на киевские власти с тем, чтобы побудить их предпринять шаги по улучшению ситуации в собственной стране и урегулированию конфликта в Донбассе."Вместо этого все восемь лет вы игнорировали трагедию жителей этого региона, да и по сути, всей Украины. Хоть раз вы выразили сочувствие и солидарность с пережидающими бомбежки в подвалах дончанами и луганчанами? Где же ваша принципиальность в вопросе расследования трагедий в Одессе и на Майдане? Почему вы вместо того, чтобы отстаивать права и свободы украинцев и бороться за их жизни, во всем потакали и продолжаете потакать преступному режиму в Киеве, стыдливо закрывая глаза на его преступления?", - сказал Гатилов, ‎выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.‎Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/donbass-1776226026.html

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776280502.html

киев

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, донбасс, россия