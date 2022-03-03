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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/donbass-1776283521.html
СПЧ ООН за восемь лет не ‎добился урегулирования в Донбассе, заявил Гатилов
СПЧ ООН за восемь лет не ‎добился урегулирования в Донбассе, заявил Гатилов - РИА Новости, 03.03.2022
СПЧ ООН за восемь лет не ‎добился урегулирования в Донбассе, заявил Гатилов
Совет ООН по правам человека за восемь лет обсуждения ситуации на Украине не ‎добился урегулирования проблемы убийства мирных граждан в Донбассе, заявил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:35
2022-03-03T15:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
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донбасс
россия
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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Совет ООН по правам человека за восемь лет обсуждения ситуации на Украине не ‎добился урегулирования проблемы убийства мирных граждан в Донбассе, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Восемь лет Совет регулярно обсуждает ситуацию на Украине. И в чем мы продвинулись за это время? УВКПЧ подготовило 45 докладов на основании материалов созданной им же Наблюдательной миссии", - сказал Гатилов, ‎выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.‎По его словам, в каждом из них фиксировались страдания населения Донбасса, тысячи мирных жителей которого, включая сотни детей, погибли в результате бомбовых ударов со стороны Вооруженных сил Украины.Как заявил российский постпред, странам ЕС и США нужно было дать происходящим на Украине процессам адекватную оценку и оказать воздействие на киевские власти с тем, чтобы побудить их предпринять шаги по улучшению ситуации в собственной стране и урегулированию конфликта в Донбассе."Вместо этого все восемь лет вы игнорировали трагедию жителей этого региона, да и по сути, всей Украины. Хоть раз вы выразили сочувствие и солидарность с пережидающими бомбежки в подвалах дончанами и луганчанами? Где же ваша принципиальность в вопросе расследования трагедий в Одессе и на Майдане? Почему вы вместо того, чтобы отстаивать права и свободы украинцев и бороться за их жизни, во всем потакали и продолжаете потакать преступному режиму в Киеве, стыдливо закрывая глаза на его преступления?", - сказал Гатилов, ‎выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.‎Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/donbass-1776226026.html
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в мире, киев, украина, донбасс, россия
15:35 03.03.2022 (обновлено: 15:40 03.03.2022)
 
СПЧ ООН за восемь лет не ‎добился урегулирования в Донбассе, заявил Гатилов

Постпред Гатилов: СПЧ ООН не ‎добился урегулирования проблемы убийства людей в Донбассе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Совет ООН по правам человека за восемь лет обсуждения ситуации на Украине не ‎добился урегулирования проблемы убийства мирных граждан в Донбассе, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Восемь лет Совет регулярно обсуждает ситуацию на Украине. И в чем мы продвинулись за это время? УВКПЧ подготовило 45 докладов на основании материалов созданной им же Наблюдательной миссии", - сказал Гатилов, ‎выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.‎
Лавров Как вы вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин убивали тысячами на Донбассе? - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи людей, заявил Лавров
По его словам, в каждом из них фиксировались страдания населения Донбасса, тысячи мирных жителей которого, включая сотни детей, погибли в результате бомбовых ударов со стороны Вооруженных сил Украины.
"Это граждане Украины, ни в чем не повинное гражданское население, которое не хотело войны. Они готовы были разговаривать с Киевом, прося лишь законную автономию для сохранения своей идентичности и своих жизней", - сказал российский постпред.
Как заявил российский постпред, странам ЕС и США нужно было дать происходящим на Украине процессам адекватную оценку и оказать воздействие на киевские власти с тем, чтобы побудить их предпринять шаги по улучшению ситуации в собственной стране и урегулированию конфликта в Донбассе.
"Вместо этого все восемь лет вы игнорировали трагедию жителей этого региона, да и по сути, всей Украины. Хоть раз вы выразили сочувствие и солидарность с пережидающими бомбежки в подвалах дончанами и луганчанами? Где же ваша принципиальность в вопросе расследования трагедий в Одессе и на Майдане? Почему вы вместо того, чтобы отстаивать права и свободы украинцев и бороться за их жизни, во всем потакали и продолжаете потакать преступному режиму в Киеве, стыдливо закрывая глаза на его преступления?", - сказал Гатилов, ‎выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.‎
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Последствия боевых действий в городе Счастье - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западу не нужно урегулирование на Украине, заявил Гатилов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаДонбассРоссия
 
 
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