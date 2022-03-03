https://ria.ru/20220303/donbass-1776250794.html

Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная

Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная - РИА Новости, 03.03.2022

Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная

Генпрокуратура Луганской народной республики проводит проверку по факту убийства неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:56

2022-03-03T13:56

2022-03-03T13:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

антон геращенко

россия

луганская народная республика

мвд украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской народной республики проводит проверку по факту убийства неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским силовикам) Владимира Струка, сообщила в четверг представитель прокуратуры.О смерти Струка от огнестрельного ранения в области сердца сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, 1 марта появилось заявление от жены мэра, что Струк похищен неизвестными в форме."Второго марта текущего года обнаружен труп Струка с огнестрельным ранением. Известно, что убитый, находясь в должности мэра города, выступал за сотрудничество с ЛНР и добрососедские отношения с РФ. В связи с этим есть основания полагать, что убийство совершено на почве политической и идеологической вражды. Согласно информации, к убийству может быть причастен руководитель Луганской ячейки Нацкорпуса Владислав Кириллов, который ранее уже высказывал недоверие Струку", - сообщила представитель генпрокуратуры.По ее словам, по данному факту ведомством будет проведена проверка, а "при появлении первой возможности - проведены все процессуальные действия на месте совершения преступления".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/kremennaya-1776201939.html

https://ria.ru/20220302/zakharova-1776149182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, антон геращенко, россия, луганская народная республика, мвд украины, ситуация в днр и лнр