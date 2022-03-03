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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/donbass-1776250794.html
Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная
Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная - РИА Новости, 03.03.2022
Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная
Генпрокуратура Луганской народной республики проводит проверку по факту убийства неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:56
2022-03-03T13:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антон геращенко
россия
луганская народная республика
мвд украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской народной республики проводит проверку по факту убийства неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским силовикам) Владимира Струка, сообщила в четверг представитель прокуратуры.О смерти Струка от огнестрельного ранения в области сердца сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, 1 марта появилось заявление от жены мэра, что Струк похищен неизвестными в форме."Второго марта текущего года обнаружен труп Струка с огнестрельным ранением. Известно, что убитый, находясь в должности мэра города, выступал за сотрудничество с ЛНР и добрососедские отношения с РФ. В связи с этим есть основания полагать, что убийство совершено на почве политической и идеологической вражды. Согласно информации, к убийству может быть причастен руководитель Луганской ячейки Нацкорпуса Владислав Кириллов, который ранее уже высказывал недоверие Струку", - сообщила представитель генпрокуратуры.По ее словам, по данному факту ведомством будет проведена проверка, а "при появлении первой возможности - проведены все процессуальные действия на месте совершения преступления".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/kremennaya-1776201939.html
https://ria.ru/20220302/zakharova-1776149182.html
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в мире, антон геращенко, россия, луганская народная республика, мвд украины, ситуация в днр и лнр
13:56 03.03.2022
 
Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная

Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная Владимира Струка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие-резервисты ДНР на улице Новоазовска
Военнослужащие-резервисты ДНР на улице Новоазовска - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие-резервисты ДНР на улице Новоазовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской народной республики проводит проверку по факту убийства неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским силовикам) Владимира Струка, сообщила в четверг представитель прокуратуры.
О смерти Струка от огнестрельного ранения в области сердца сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, 1 марта появилось заявление от жены мэра, что Струк похищен неизвестными в форме.
Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске назвали смерть мэра Кременной убийством с политическим мотивом
"Второго марта текущего года обнаружен труп Струка с огнестрельным ранением. Известно, что убитый, находясь в должности мэра города, выступал за сотрудничество с ЛНР и добрососедские отношения с РФ. В связи с этим есть основания полагать, что убийство совершено на почве политической и идеологической вражды. Согласно информации, к убийству может быть причастен руководитель Луганской ячейки Нацкорпуса Владислав Кириллов, который ранее уже высказывал недоверие Струку", - сообщила представитель генпрокуратуры.
По ее словам, по данному факту ведомством будет проведена проверка, а "при появлении первой возможности - проведены все процессуальные действия на месте совершения преступления".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАнтон ГеращенкоРоссияЛуганская Народная РеспубликаМВД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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