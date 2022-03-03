https://ria.ru/20220303/donbass-1776250794.html
Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная
Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная - РИА Новости, 03.03.2022
Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная
Генпрокуратура Луганской народной республики проводит проверку по факту убийства неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:56
2022-03-03T13:56
2022-03-03T13:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
антон геращенко
россия
луганская народная республика
мвд украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Генпрокуратура Луганской народной республики проводит проверку по факту убийства неизвестными мэра Кременной (Луганская область, подконтрольная украинским силовикам) Владимира Струка, сообщила в четверг представитель прокуратуры.О смерти Струка от огнестрельного ранения в области сердца сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. По его данным, 1 марта появилось заявление от жены мэра, что Струк похищен неизвестными в форме."Второго марта текущего года обнаружен труп Струка с огнестрельным ранением. Известно, что убитый, находясь в должности мэра города, выступал за сотрудничество с ЛНР и добрососедские отношения с РФ. В связи с этим есть основания полагать, что убийство совершено на почве политической и идеологической вражды. Согласно информации, к убийству может быть причастен руководитель Луганской ячейки Нацкорпуса Владислав Кириллов, который ранее уже высказывал недоверие Струку", - сообщила представитель генпрокуратуры.По ее словам, по данному факту ведомством будет проведена проверка, а "при появлении первой возможности - проведены все процессуальные действия на месте совершения преступления".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/kremennaya-1776201939.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антон геращенко, россия, луганская народная республика, мвд украины, ситуация в днр и лнр
Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная
Генпрокуратура ЛНР проводит проверку после убийства мэра города Кременная Владимира Струка