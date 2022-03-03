https://ria.ru/20220303/donbass-1776242006.html
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, заявили в республике
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 03.03.2022
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, заявили в республике
Украинские войска в четверг за полтора часа обстреляли пять населенных пунктов Донецкой народной республики, в том числе Горловку, заявило представительство ДНР РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:27
2022-03-03T13:27
2022-03-03T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
зайцево
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска в четверг за полтора часа обстреляли пять населенных пунктов Донецкой народной республики, в том числе Горловку, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Сообщается, что украинские войска дважды обстреляли Горловку, а также населенные пункты Зайцево (южное), Гольмовский, Широкая Балка и Еленовка. Военные применяли мины и снаряды, по Горловке велась стрельба из системы "Град".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, зайцево, вооруженные силы рф
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, заявили в республике
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в республике