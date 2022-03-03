https://ria.ru/20220303/donbass-1776242006.html

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, заявили в республике

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 03.03.2022

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, заявили в республике

Украинские войска в четверг за полтора часа обстреляли пять населенных пунктов Донецкой народной республики, в том числе Горловку, заявило представительство ДНР РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:27

2022-03-03T13:27

2022-03-03T13:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

зайцево

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска в четверг за полтора часа обстреляли пять населенных пунктов Донецкой народной республики, в том числе Горловку, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Сообщается, что украинские войска дважды обстреляли Горловку, а также населенные пункты Зайцево (южное), Гольмовский, Широкая Балка и Еленовка. Военные применяли мины и снаряды, по Горловке велась стрельба из системы "Град".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776183184.html

донецкая народная республика

россия

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, зайцево, вооруженные силы рф