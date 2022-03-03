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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/donbass-1776210301.html
В Донецке заявили о стрельбе по селу Луганское со стороны ВСУ
В Донецке заявили о стрельбе по селу Луганское со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.03.2022
В Донецке заявили о стрельбе по селу Луганское со стороны ВСУ
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские войска открыли огонь по подконтрольному Донецкой народной республике селу Луганское. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:45
2022-03-03T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
донецкая народная республика
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские войска открыли огонь по подконтрольному Донецкой народной республике селу Луганское."В 11.00 (совпадает с мск) ВФУ открыли огонь по селу Луганское", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 - н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/lnr-1776181084.html
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в мире, днр, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
11:45 03.03.2022 (обновлено: 12:04 03.03.2022)
 
В Донецке заявили о стрельбе по селу Луганское со стороны ВСУ

Глава администрации Донецка сообщил о стрельбе по селу Луганское со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские войска открыли огонь по подконтрольному Донецкой народной республике селу Луганское.
"В 11.00 (совпадает с мск) ВФУ открыли огонь по селу Луганское", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram.
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 - н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР сообщили об обстреле населенного пункта Донецкий со стороны ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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