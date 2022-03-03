https://ria.ru/20220303/dnr-1776306997.html

Подразделения ДНР взяли под контроль Красновку и Новокрасновку

Подразделения ДНР взяли под контроль Красновку и Новокрасновку - РИА Новости, 03.03.2022

Подразделения ДНР взяли под контроль Красновку и Новокрасновку

Группировки ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил развивают наступление, под контроль взято дорожное направление Яровая – Красный Лиман-... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:54

2022-03-03T16:54

2022-03-03T16:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группировки ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил развивают наступление, под контроль взято дорожное направление Яровая – Красный Лиман- Приволье и населенные пункты Новокрасовка и Красновка, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая – Красный Лиман- Приволье. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 километров и взяли под контроль населенные пункты Новокрасовка и Красновка", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/lnr-1776276391.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф