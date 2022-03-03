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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/dnr-1776306997.html
Подразделения ДНР взяли под контроль Красновку и Новокрасновку
Подразделения ДНР взяли под контроль Красновку и Новокрасновку - РИА Новости, 03.03.2022
Подразделения ДНР взяли под контроль Красновку и Новокрасновку
Группировки ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил развивают наступление, под контроль взято дорожное направление Яровая – Красный Лиман-... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:54
2022-03-03T16:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группировки ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил развивают наступление, под контроль взято дорожное направление Яровая – Красный Лиман- Приволье и населенные пункты Новокрасовка и Красновка, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая – Красный Лиман- Приволье. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 километров и взяли под контроль населенные пункты Новокрасовка и Красновка", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
16:54 03.03.2022 (обновлено: 16:56 03.03.2022)
 
Подразделения ДНР взяли под контроль Красновку и Новокрасновку

Минобороны: подразделения ДНР взяли под контроль Красновку и Новокрасновку

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Донецкой области
Сотрудники народной милиции ДНР в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники народной милиции ДНР в Донецкой области
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группировки ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил развивают наступление, под контроль взято дорожное направление Яровая – Красный Лиман- Приволье и населенные пункты Новокрасовка и Красновка, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая – Красный Лиман- Приволье. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 километров и взяли под контроль населенные пункты Новокрасовка и Красновка", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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