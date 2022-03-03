https://ria.ru/20220303/diplomaty-1776277780.html
Посол в Софии допустила, что российских дипломатов будут высылать из Европы
Посол в Софии допустила, что российских дипломатов будут высылать из Европы - РИА Новости, 03.03.2022
Посол в Софии допустила, что российских дипломатов будут высылать из Европы
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что не исключает высылки российских дипломатов из европейских стран. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:16
2022-03-03T15:16
2022-03-03T15:30
россия
в мире
болгария
элеонора митрофанова
евросоюз
оон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что не исключает высылки российских дипломатов из европейских стран."Но я не исключаю, что поскольку высылка дипломатов из Нью-Йорка произошла, я не исключаю, что какие-то подобные меры будут приняты и в отношении других европейских стран", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Ранее посольство РФ в Софии подтвердило РИА Новости, что МИД Болгарии объявил двух дипломатов персона нон грата, они должны покинуть страну в течение 48 часов.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта. Во вторник Дюжаррик сообщил, что США также высылают российского сотрудника Секретариата ООН.
https://ria.ru/20220303/diplomaty-1776193531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, болгария, элеонора митрофанова, евросоюз, оон, санкции в отношении россии
15:16 03.03.2022 (обновлено: 15:30 03.03.2022)
Посол в Софии допустила, что российских дипломатов будут высылать из Европы
Посол в Софии Митрофанова не исключила, что российских дипломатов будут высылать из Европы