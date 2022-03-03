https://ria.ru/20220303/diplomaty-1776193531.html
Пекин отреагировал на высылку российских дипломатов из постпредства при ООН
Пекин отреагировал на высылку российских дипломатов из постпредства при ООН - РИА Новости, 03.03.2022
Пекин отреагировал на высылку российских дипломатов из постпредства при ООН
Китай обеспокоен решением США о высылке дипломатов РФ из постпредства при ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:40
2022-03-03T10:40
2022-03-03T10:49
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ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Китай обеспокоен решением США о высылке дипломатов РФ из постпредства при ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китай обеспокоен действиями США и надеется, что США дадут исчерпывающие разъяснения по этому поводу", - заявил дипломат.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.
https://ria.ru/20220303/sotrudnichestvo-1776193987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, оон, василий небензя
10:40 03.03.2022 (обновлено: 10:49 03.03.2022)
Пекин отреагировал на высылку российских дипломатов из постпредства при ООН
Китай обеспокоен высылкой российских дипломатов из постпредства при ООН