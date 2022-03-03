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Пекин отреагировал на высылку российских дипломатов из постпредства при ООН
Пекин отреагировал на высылку российских дипломатов из постпредства при ООН - РИА Новости, 03.03.2022
Пекин отреагировал на высылку российских дипломатов из постпредства при ООН
Китай обеспокоен решением США о высылке дипломатов РФ из постпредства при ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:40
2022-03-03T10:49
в мире
россия
сша
оон
василий небензя
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ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Китай обеспокоен решением США о высылке дипломатов РФ из постпредства при ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китай обеспокоен действиями США и надеется, что США дадут исчерпывающие разъяснения по этому поводу", - заявил дипломат.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.
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в мире, россия, сша, оон, василий небензя
10:40 03.03.2022 (обновлено: 10:49 03.03.2022)
 
Пекин отреагировал на высылку российских дипломатов из постпредства при ООН

Китай обеспокоен высылкой российских дипломатов из постпредства при ООН

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Китай обеспокоен решением США о высылке дипломатов РФ из постпредства при ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китай обеспокоен действиями США и надеется, что США дадут исчерпывающие разъяснения по этому поводу", - заявил дипломат.
В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:42
МИД пообещал перенести акцент на евроазиатское сотрудничество
 
В миреРоссияСШАООНВасилий Небензя
 
 
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