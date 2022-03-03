https://ria.ru/20220303/diplomatiya-1776226441.html
Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров
Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров
Диалог РФ с НАТО и Западом когда-то все равно начнется, Москва готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:44
2022-03-03T12:44
2022-03-03T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Диалог РФ с НАТО и Западом когда-то все равно начнется, Москва готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы по-прежнему открыты к разговору (с НАТО и Западом). Он все равно когда-то начнется, этот разговор", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220303/oon-1776227130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато
12:44 03.03.2022 (обновлено: 12:49 03.03.2022)
Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется