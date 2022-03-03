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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/diplomatiya-1776226441.html
Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров
Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров
Диалог РФ с НАТО и Западом когда-то все равно начнется, Москва готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:44
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Диалог РФ с НАТО и Западом когда-то все равно начнется, Москва готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы по-прежнему открыты к разговору (с НАТО и Западом). Он все равно когда-то начнется, этот разговор", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220303/oon-1776227130.html
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Дарья Буймова
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в мире, нато
12:44 03.03.2022 (обновлено: 12:49 03.03.2022)
 
Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Диалог РФ с НАТО и Западом когда-то все равно начнется, Москва готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы по-прежнему открыты к разговору (с НАТО и Западом). Он все равно когда-то начнется, этот разговор", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:46
США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТО
 
 
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