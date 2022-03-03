https://ria.ru/20220303/diplomatiya-1776226441.html

Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров

Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров

Диалог РФ с НАТО и Западом когда-то все равно начнется, Москва готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:44

2022-03-03T12:44

2022-03-03T12:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Диалог РФ с НАТО и Западом когда-то все равно начнется, Москва готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы по-прежнему открыты к разговору (с НАТО и Западом). Он все равно когда-то начнется, этот разговор", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

https://ria.ru/20220303/oon-1776227130.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нато