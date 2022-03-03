https://ria.ru/20220303/diplomatiya-1776204086.html
Рябков назвал кризис в отношениях с США следствием курса Вашингтона
Рябков назвал кризис в отношениях с США следствием курса Вашингтона - РИА Новости, 03.03.2022
Рябков назвал кризис в отношениях с США следствием курса Вашингтона
Кризис в отношениях РФ и США - прямое следствие безответственного курса Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:23
2022-03-03T11:23
2022-03-03T11:33
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кризис в отношениях РФ и США - прямое следствие безответственного курса Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все, что происходит в отношениях с США, - это прямое следствие безответственного курса Вашингтона, который годами, если не сказать десятилетиями, разрушал наши отношения", - сказал Рябков в эфире "РБК".
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сергей рябков, россия, сша, вашингтон (город)
11:23 03.03.2022 (обновлено: 11:33 03.03.2022)
Рябков назвал кризис в отношениях с США следствием курса Вашингтона
Замглавы МИД Рябков назвал кризис в отношениях с США следствием курса Вашингтона