https://ria.ru/20220303/diplomatiya-1776204086.html

Рябков назвал кризис в отношениях с США следствием курса Вашингтона

Рябков назвал кризис в отношениях с США следствием курса Вашингтона - РИА Новости, 03.03.2022

Рябков назвал кризис в отношениях с США следствием курса Вашингтона

Кризис в отношениях РФ и США - прямое следствие безответственного курса Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:23

2022-03-03T11:23

2022-03-03T11:33

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кризис в отношениях РФ и США - прямое следствие безответственного курса Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Все, что происходит в отношениях с США, - это прямое следствие безответственного курса Вашингтона, который годами, если не сказать десятилетиями, разрушал наши отношения", - сказал Рябков в эфире "РБК".

https://ria.ru/20220303/mid-1776183989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей рябков, россия, сша, вашингтон (город)