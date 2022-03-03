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Лавров назвал условия диалога России с Западом
Лавров назвал условия диалога России с Западом - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров назвал условия диалога России с Западом
Россия готова к диалогу со странами Запада исключительно на основе учета интересов друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:27
2022-03-03T12:41
сергей лавров
политика
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия готова к диалогу со странами Запада исключительно на основе учета интересов друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы всегда к диалогу при одном непременно условии - исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
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сергей лавров, политика, россия
12:27 03.03.2022 (обновлено: 12:41 03.03.2022)
 
Лавров назвал условия диалога России с Западом

Глава МИД Лавров: Россия готова к диалогу с Западом на основе учета интересов друг друга

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия готова к диалогу со странами Запада исключительно на основе учета интересов друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы всегда к диалогу при одном непременно условии - исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:08В мире
В МИД РФ выразили уверенность в преодолении кризиса в отношениях с Западом
 
Сергей ЛавровПолитикаРоссия
 
 
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