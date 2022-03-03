https://ria.ru/20220303/dialog-1776221221.html
Лавров назвал условия диалога России с Западом
Лавров назвал условия диалога России с Западом - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров назвал условия диалога России с Западом
Россия готова к диалогу со странами Запада исключительно на основе учета интересов друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:27
2022-03-03T12:27
2022-03-03T12:41
сергей лавров
политика
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия готова к диалогу со странами Запада исключительно на основе учета интересов друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы всегда к диалогу при одном непременно условии - исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/mid-1776216365.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, политика, россия
12:27 03.03.2022 (обновлено: 12:41 03.03.2022)
Лавров назвал условия диалога России с Западом
Глава МИД Лавров: Россия готова к диалогу с Западом на основе учета интересов друг друга