https://ria.ru/20220303/dialog-1776221221.html

Лавров назвал условия диалога России с Западом

Лавров назвал условия диалога России с Западом - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров назвал условия диалога России с Западом

Россия готова к диалогу со странами Запада исключительно на основе учета интересов друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:27

2022-03-03T12:27

2022-03-03T12:41

сергей лавров

политика

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия готова к диалогу со странами Запада исключительно на основе учета интересов друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы всегда к диалогу при одном непременно условии - исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/mid-1776216365.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, политика, россия