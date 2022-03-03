https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине

"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине

"Разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней?" — постоянно удивлялись мы, взирая на регулярные... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:00

2022-03-03T08:00

2022-03-03T16:52

авторы

украина

владимир зеленский

россия

правый сектор

организация украинских националистов

служба безопасности украины

обострение ситуации в днр и лнр

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"Разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней?" — постоянно удивлялись мы, взирая на регулярные факельные шествия неонацистов (с каждым годом все масштабнее) по улицам Киева и слыша бандеровские речовки из уст лидеров украинского государства.Теперь эту фразу произносит Владимир Зеленский. "Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте Советской армии", — выражает удивление президент Украины, который публично вспомнил своего героического предка впервые после предвыборной кампании. Почему-то с мая 2019 года мы не видели кадров посещения Зеленским могилы деда, а тут вдруг вспомнил.Западные СМИ, аналитики, историки сейчас дружно бросились доказывать, что термин "денацификация Украины" не имеет под собой оснований. Главный аргумент: "Как еврей может быть нацистом?" В общем-то, мы тоже всегда удивлялись этому. Хотя, признаться честно, привязка понятия "нацизм" исключительно к антисемитизму давно уже не имеет смысла. Скажем, неонацист и массовый убийца Андерс Брейвик восхвалял Израиль — перестал ли он быть из-за этого неонацистом и убийцей? Вопрос, разумеется, риторический.Сейчас распространяется обращение ряда западных историков, спорящих с тем, что на Украине стремительно развивается процесс нацификации государства и общества. И тем не менее его авторы признают: "Мы не идеализируем украинское государство и общество. Как и в любой другой стране, в нем присутствуют крайне правые элементы и группы, исповедующие насилие и ксенофобию. Украине также необходим более открытый взгляд на темные стороны ее болезненной и сложной истории".Что ж, спасибо и на этом. Жаль, что для признания данного факта потребовалась военная операция. Хотя одновременно авторы обращения явно лукавят, делая вид, что они не слышали о глорификации нацистов и их пособников, давно уже вышедшей на Украине на государственный уровень. Целый ряд западных политиков и газет сейчас произносят слоган "Слава Украине!", как будто они не знают о его связи с бандеровцами и другими нацистскими коллаборационистами. И если кто-то сомневается в сущности этого лозунга, достаточно вспомнить, что в Организацию украинских националистов (ОУН*) его внедрило в 1920-е годы объединение с характерным названием — Союз украинских фашистов. Интересно, кто-нибудь сомневается в том, что организация с таким названием имеет отношение к фашизму? Теперь же — и это надо подчеркивать постоянно — слоган украинских нацистов является лозунгом украинских вооруженных сил, то есть вполне на официальном уровне армия Украины взяла на себя роль исторических преемников фашистов. Вот почему процесс демилитаризации Украины одновременно является и денацификацией.Сейчас общим рефреном многих западных публикаций на эту тему является утверждение, что неонацисты на Украине — это лишь маленькая часть общества. Якобы их не более двух процентов, утверждают специалисты Центра европейского политического анализа, мечтающего об "управляемом распаде России". И нехотя признают: "Украина — родина националистических парамилитарных групп, включая наиболее упоминаемую — "Азов".Непосвященный западный читатель наверняка, читая подобное, уверен, что "Азов" является всего лишь какой-то незначительной общественной организацией ультраправых, каких достаточно и на Западе. Просто от читателя авторы решили скрыть один существенный факт: неонацистский "Азов" давно уже является официальным подразделением Национальной гвардии Украины, в свою очередь входящей в структуру МВД. А стилизованная свастика, известная в мире под названием "волчий крюк" и запрещенная в ряде стран Европы как неонацистский символ, так же официально красуется на штандартах этой структуры, с которой Зеленский неоднократно участвовал в совместных мероприятиях.И почему-то во время встреч с бойцами "Азова" Зеленский ни разу не упомянул ни подвиг украинского народа в борьбе с нацистами и идейными предтечами этих бойцов — бандеровцами, ни даже подвиг своего деда. На Западе никого не смутило вручение лично президентом высшей украинской награды в зале Верховной рады Дмитрию Коцюбайло, боевику еще одной неонацистской структуры — "Правого сектора"*.Да, мы в России в этот момент задавались тем самым вопросом, который теперь задает Зеленский в своих обращениях: разве может украинский народ поддерживать человеконенавистнические идеи нацизма? Те самые идеи, которые продвигают сторонники теории "чистоты белой расы" из "Азова" и "Правого сектора"*! Но вот западные СМИ, которые сейчас кричат о необоснованности обвинений против украинского государства, предпочли этот неудобный для них момент не упоминать. И уж тем более не упоминают его сейчас. А то сложно будет объяснить своим читателям, как героизация нацизма возможна в демократическом государстве на официальном уровне.На самом деле, процесс нацификации на Украине, который вполне можно назвать бандеризацией, начался еще до провозглашения Украиной независимости. Сейчас мало кто знает, что первые улицы Бандеры появились в некоторых западноукраинских городах до официального распада СССР. Одной из старейших ныне действующих партий Украины является "Свобода", которая еще в далеком 1991 году была зарегистрирована как Социал-национальная партия. Причем первоначально ее собирались назвать именно Национал-социальной, но из-за слишком уж явной кальки с названия гитлеровской НСДАП была угроза отказа в регистрации.Лидеры этой организации никогда и не скрывали, что копируют лозунги, идеи, символы у Гитлера. Ее главный идеолог Юрий Михальчишин признавался, что с 16-летнего возраста его "путеводной книгой" ("книгою-дороговказом") была "Майн кампф". А свою диссертацию он посвятил сравнительному анализу методов политической борьбы НСДАП и партии итальянских фашистов. Собственно, "Свобода" открыто копировала методы и символы гитлеровской партии. То есть ее идеи правильнее даже считать классическим нацизмом, без приставки "нео".Можно, конечно, списать все это на те самые "два процента" маргиналов. Только вот после как бы "демократического", "проевропейского" Майдана Михальчишин официально был принят на работу в Службу безопасности Украины, где занялся формированием идеологии. Интересно, историки, с пеной у рта доказывающие, что нацизм не имеет ничего общего с украинским государством, знают об этом? Вряд ли. Как и не знают, что затем фанат "Майн кампф" перешел на службу в тот самый полк "Азов". От которого именно сейчас подразделения ДНР зачищают Мариуполь, то есть они в буквальном смысле занимаются денацификацией.Отметим, что украинские нацисты никогда не скрывали своих целей и задач. Причем говорили об этом задолго до событий 2014 года, так что нельзя это списать на "события в Крыму", которыми некоторые эксперты пытаются неуклюже объяснить АТО и геноцид русских в Донбассе. Еще в начале 90-х в припеве гимна другой милитаристской структуры украинских националистов УНА-УНСО* звучали слова "А от Донбасса до Перекопа — два перехода в БТР" — более чем прозрачный намек на предполагаемую зону боевых действий.А тот же Михальчишин в 2011 году заявил, что против Украины воюют два "центра силы — Москва и Донецк", пообещав, что "бандеровская армия перейдет Днепр и Донец", оккупировав столицу Донбасса. Что, собственно, с 2014 года он, уже будучи в рядах СБУ или "Азова", и пытался реализовать, уничтожая своих идеологических врагов, каковыми он прямо называл русских. Заметьте, называл их так, уже находясь на государственной службе. И нам кто-то еще доказывает, что термин "геноцид" по отношению к событиям в Донбассе не имеет под собой оснований и даже "смехотворен"!Сейчас мы слышим только первые показания запуганных и измученных жителей тех поселков Донбасса, которые восемь лет были под оккупацией украинских "воинов света". Жители населенных пунктов, которые находились под контролем "Азова", прямо говорят об отношении к ним со стороны нацистов: "Нас за людей не считали. Потому что мы — Донбасс". Но почему-то эти кадры не крутят ни по одному западному телеканалу. Иначе ведь термины "геноцид" и "денацификация" приобретут совсем не то звучание, которого пытаются добиться на Западе. Внезапно для той аудитории выяснится, что это уже не столь "смешно", как это кажется канцлеру Германии Олафу Шольцу.К сожалению, бандеризация Украины достигла колоссальных масштабов на всех уровнях — от школьных учебников до армейских уставов. Она въелась в государственную идеологию и символику. Она насаждается средствами массовой информации и политиками. Соответственно, дебандеризация, денацификация этого государства стала насущной проблемой еще полтора десятилетия назад, когда на президентском уровне начали издавать указы о героизации лидеров нацистского коллаборационизма. После государственного переворота 2014 года эти процессы не просто ускорились, они приобрели масштаб лавины, сопровождаясь откровенной русофобией. Еще тогда лозунги "Москалей на ножи!" стали обыденностью бандеровских факельных шествий. А теперь они сменились призывами "резать русню". Но и этих открытых призывов к геноциду по этническому признаку западное сообщество старается не замечать, несмотря на то что наши представители цитируют их с трибуны ООН.Ну нет на Украине нацизма и геноцида, а значит, не нуждается она в денацификации — доказывают западные политики своей аудитории. А на факты, свидетельствующие об обратном, просто просят не обращать внимание. Когда операция в Донбассе завершится, начнется тяжелый процесс — эксгумация и идентификация тел в массовых захоронениях в тех местах, где на протяжении восьми лет базировались "Азов" и "Правый сектор"*. Но мы уже заранее знаем реакцию коллективного Запада: он снова попросит свое общество отвернуться от этих доказательств злодеяний украинских нацистов. Ведь геноцид, если речь идет о геноциде русских, — это же так "смешно".*Запрещенная в России экстремистская организация.

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https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776009408.html

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авторы, украина, владимир зеленский, россия, правый сектор, организация украинских националистов, служба безопасности украины