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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/delegatsiya-1776368964.html
Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии
Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии - РИА Новости, 03.03.2022
Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии
Делегация России покинула место встречи с делегацией Украины в Беловежской пуще, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:16
2022-03-03T23:09
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
россия
украина
в мире
владимир мединский
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Делегация России покинула место встречи с делегацией Украины в Беловежской пуще, передает корреспондент РИА Новости.Ранее место встречи на двух вертолетах покинула делегация Украины.Сообщается, что российская делегация покинула место встречи на автомобилях.В четверг состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Стороны провели за столом переговоров около трех часов.В понедельник прошел первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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белоруссия, россия, украина, в мире, владимир мединский
21:16 03.03.2022 (обновлено: 23:09 03.03.2022)
 
Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии

Российская делегация покинула место встречи с украинской стороной в Белоруссии

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Делегация России покинула место встречи с делегацией Украины в Беловежской пуще, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее место встречи на двух вертолетах покинула делегация Украины.
Сообщается, что российская делегация покинула место встречи на автомобилях.
В четверг состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Стороны провели за столом переговоров около трех часов.
В понедельник прошел первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Слуцкий: некоторые договоренности с Украиной должны быть ратифицированы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБелоруссияРоссияУкраинаВ миреВладимир Мединский
 
 
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