https://ria.ru/20220303/delegatsiya-1776368964.html
Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии
Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии - РИА Новости, 03.03.2022
Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии
Делегация России покинула место встречи с делегацией Украины в Беловежской пуще, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:16
2022-03-03T21:16
2022-03-03T23:09
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
россия
украина
в мире
владимир мединский
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Делегация России покинула место встречи с делегацией Украины в Беловежской пуще, передает корреспондент РИА Новости.Ранее место встречи на двух вертолетах покинула делегация Украины.Сообщается, что российская делегация покинула место встречи на автомобилях.В четверг состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Стороны провели за столом переговоров около трех часов.В понедельник прошел первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/ratifikatsiya-1776365106.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, украина, в мире, владимир мединский
21:16 03.03.2022 (обновлено: 23:09 03.03.2022)
Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии
Российская делегация покинула место встречи с украинской стороной в Белоруссии