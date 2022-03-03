https://ria.ru/20220303/delegatsiya-1776368964.html

Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии

Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии - РИА Новости, 03.03.2022

Российская делегация покинула место встречи с Украиной в Белоруссии

Делегация России покинула место встречи с делегацией Украины в Беловежской пуще, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T21:16

2022-03-03T21:16

2022-03-03T23:09

обострение ситуации в днр и лнр

белоруссия

россия

украина

в мире

владимир мединский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Делегация России покинула место встречи с делегацией Украины в Беловежской пуще, передает корреспондент РИА Новости.Ранее место встречи на двух вертолетах покинула делегация Украины.Сообщается, что российская делегация покинула место встречи на автомобилях.В четверг состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Стороны провели за столом переговоров около трех часов.В понедельник прошел первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/ratifikatsiya-1776365106.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, украина, в мире, владимир мединский