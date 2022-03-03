https://ria.ru/20220303/delegatsiya-1776304431.html

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Белоруссии

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Белоруссии - РИА Новости, 03.03.2022

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Белоруссии

Киевская делегация прибыла в Беловежскую Пущу к месту переговоров с Россией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:47

2022-03-03T16:47

2022-03-03T17:47

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар — РИА Новости. Киевская делегация прибыла в Беловежскую Пущу к месту переговоров с Россией, передает корреспондент РИА Новости.Украинские переговорщики прилетели из Польши на вертолетах.Как ранее заявил помощник президента Владимир Мединский, к этой встрече Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в ведомстве рассчитывают, что встреча приведет "к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни".Офис президента Украины ранее сообщил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск" с территории страны.Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.После обсуждений участники отбыли на консультации в столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776276844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, в мире, белоруссия, россия, владимир мединский, леонид слуцкий (политик), алексей резников, киев, москва, госдума рф, верховная рада украины