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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/delegatsiya-1776304431.html
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Белоруссии
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Белоруссии - РИА Новости, 03.03.2022
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Белоруссии
Киевская делегация прибыла в Беловежскую Пущу к месту переговоров с Россией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:47
2022-03-03T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
белоруссия
россия
владимир мединский
леонид слуцкий (политик)
алексей резников
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар — РИА Новости. Киевская делегация прибыла в Беловежскую Пущу к месту переговоров с Россией, передает корреспондент РИА Новости.Украинские переговорщики прилетели из Польши на вертолетах.Как ранее заявил помощник президента Владимир Мединский, к этой встрече Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в ведомстве рассчитывают, что встреча приведет "к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни".Офис президента Украины ранее сообщил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск" с территории страны.Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.После обсуждений участники отбыли на консультации в столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776276844.html
https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776239913.html
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украина, в мире, белоруссия, россия, владимир мединский, леонид слуцкий (политик), алексей резников, киев, москва, госдума рф, верховная рада украины
16:47 03.03.2022 (обновлено: 17:47 03.03.2022)
 
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Белоруссии

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Белоруссии

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины. Архивное фото
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар — РИА Новости. Киевская делегация прибыла в Беловежскую Пущу к месту переговоров с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские переговорщики прилетели из Польши на вертолетах.
Как ранее заявил помощник президента Владимир Мединский, к этой встрече Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в ведомстве рассчитывают, что встреча приведет "к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни".
Офис президента Украины ранее сообщил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск" с территории страны.
Въезда на территорию национального парка Беловежская пуща - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В украинской делегации рассказали о программе минимум на переговорах
Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
После обсуждений участники отбыли на консультации в столицы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреБелоруссияРоссияВладимир МединскийЛеонид Слуцкий (политик)Алексей РезниковКиевМоскваГосдума РФВерховная Рада Украины
 
 
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