https://ria.ru/20220303/byudzhet-1776205238.html

Правительство направило в Госдуму проект об изменениях в бюджетный кодекс

Правительство направило в Госдуму проект об изменениях в бюджетный кодекс - РИА Новости, 03.03.2022

Правительство направило в Госдуму проект об изменениях в бюджетный кодекс

Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:27

2022-03-03T11:27

2022-03-03T11:36

правительство рф

госдума рф

экономика

россия

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775836814_0:0:2782:1565_1920x0_80_0_0_ff0309d4de3a586c7a0b85a76ba4cb0e.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики, сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что изменения в Бюджетный кодекс дадут кабмину полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения ситуации в экономике."Документом, в частности, предусмотрено, что кабмин в 2022 году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном. В том числе – для наполнения резервного фонда", - говорится в сообщении."Общий объем расходов федеральной казны может быть увеличен за счет использования дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета", - сообщается кабмин.Кроме того, как отмечает правительство, регионам для повышения устойчивости экономики разрешается направлять на эти цели средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.

https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776188371.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

правительство рф, госдума рф, экономика, россия, бюджет