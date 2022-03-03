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Правительство направило в Госдуму проект об изменениях в бюджетный кодекс
Правительство направило в Госдуму проект об изменениях в бюджетный кодекс - РИА Новости, 03.03.2022
Правительство направило в Госдуму проект об изменениях в бюджетный кодекс
Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:27
2022-03-03T11:36
правительство рф
госдума рф
экономика
россия
бюджет
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики, сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что изменения в Бюджетный кодекс дадут кабмину полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения ситуации в экономике."Документом, в частности, предусмотрено, что кабмин в 2022 году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном. В том числе – для наполнения резервного фонда", - говорится в сообщении."Общий объем расходов федеральной казны может быть увеличен за счет использования дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета", - сообщается кабмин.Кроме того, как отмечает правительство, регионам для повышения устойчивости экономики разрешается направлять на эти цели средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.
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правительство рф, госдума рф, экономика, россия, бюджет
11:27 03.03.2022 (обновлено: 11:36 03.03.2022)
 
Правительство направило в Госдуму проект об изменениях в бюджетный кодекс

Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в бюджетный кодекс

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения в Бюджетный кодекс дадут кабмину полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения ситуации в экономике.
"Документом, в частности, предусмотрено, что кабмин в 2022 году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном. В том числе – для наполнения резервного фонда", - говорится в сообщении.
"Общий объем расходов федеральной казны может быть увеличен за счет использования дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета", - сообщается кабмин.
Кроме того, как отмечает правительство, регионам для повышения устойчивости экономики разрешается направлять на эти цели средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Правительство РФГосдума РФЭкономикаРоссияБюджет
 
 
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