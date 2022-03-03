https://ria.ru/20220303/briks-1776208244.html
БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД
БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022
БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД
Партнеры по БРИКС с пониманием относятся к линии России по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:38
2022-03-03T11:38
2022-03-03T19:16
обострение ситуации в днр и лнр
брикс
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Партнеры по БРИКС с пониманием относятся к линии России по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы видим в целом стремление наших коллег по БРИКС с пониманием подходить к той линии, которую мы неуклонно отстаиваем, к нашим аргументам, к нашей логике. За это мы, конечно, им признательны, это важно для нас", - сказал он в эфире "РБК", выразив надежду на продолжение конструктивной работы в рамках БРИКС.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775991156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
11:38 03.03.2022 (обновлено: 19:16 03.03.2022)
БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине