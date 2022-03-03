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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/briks-1776208244.html
БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД
БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022
БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД
Партнеры по БРИКС с пониманием относятся к линии России по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:38
2022-03-03T19:16
обострение ситуации в днр и лнр
брикс
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Партнеры по БРИКС с пониманием относятся к линии России по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы видим в целом стремление наших коллег по БРИКС с пониманием подходить к той линии, которую мы неуклонно отстаиваем, к нашим аргументам, к нашей логике. За это мы, конечно, им признательны, это важно для нас", - сказал он в эфире "РБК", выразив надежду на продолжение конструктивной работы в рамках БРИКС.
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брикс, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
11:38 03.03.2022 (обновлено: 19:16 03.03.2022)
 
БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Партнеры по БРИКС с пониманием относятся к линии России по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы видим в целом стремление наших коллег по БРИКС с пониманием подходить к той линии, которую мы неуклонно отстаиваем, к нашим аргументам, к нашей логике. За это мы, конечно, им признательны, это важно для нас", - сказал он в эфире "РБК", выразив надежду на продолжение конструктивной работы в рамках БРИКС.
Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 10:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Китай готов играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБРИКСВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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