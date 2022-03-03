https://ria.ru/20220303/briks-1776208244.html

БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД

БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022

БРИКС с пониманием отнеслась к действиям России на Украине, заявили в МИД

Партнеры по БРИКС с пониманием относятся к линии России по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:38

2022-03-03T11:38

2022-03-03T19:16

обострение ситуации в днр и лнр

брикс

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:58:1976:1169_1920x0_80_0_0_df40b43242346c197b7ecbd405d52396.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Партнеры по БРИКС с пониманием относятся к линии России по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы видим в целом стремление наших коллег по БРИКС с пониманием подходить к той линии, которую мы неуклонно отстаиваем, к нашим аргументам, к нашей логике. За это мы, конечно, им признательны, это важно для нас", - сказал он в эфире "РБК", выразив надежду на продолжение конструктивной работы в рамках БРИКС.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775991156.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брикс, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков