https://ria.ru/20220303/biznes-1776196529.html

МИД призвал российский бизнес не опускать руки

МИД призвал российский бизнес не опускать руки - РИА Новости, 03.03.2022

МИД призвал российский бизнес не опускать руки

Российский бизнес не должен опускать руки из-за санкций, потому что есть опыт стрессового сценария в пандемию, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:50

2022-03-03T10:50

2022-03-03T11:43

санкции в отношении россии

медиавойны

экономика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Российский бизнес не должен опускать руки из-за санкций, потому что есть опыт стрессового сценария в пандемию, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Бизнес не должен опускать руки. Я не хочу сравнивать с пандемией... Что был выработан (в пандемию – ред.) стрессовый сценарий, но это в реальности произошло", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин