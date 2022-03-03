10:50 03.03.2022 (обновлено: 11:43 03.03.2022)
МИД призвал российский бизнес не опускать руки
МИД: бизнес не должен опускать руки, стрессовый сценарий отработали в пандемию
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Российский бизнес не должен опускать руки из-за санкций, потому что есть опыт стрессового сценария в пандемию, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Бизнес не должен опускать руки. Я не хочу сравнивать с пандемией... Что был выработан (в пандемию – ред.) стрессовый сценарий, но это в реальности произошло", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.
Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
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