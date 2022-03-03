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МИД призвал российский бизнес не опускать руки
МИД призвал российский бизнес не опускать руки - РИА Новости, 03.03.2022
МИД призвал российский бизнес не опускать руки
Российский бизнес не должен опускать руки из-за санкций, потому что есть опыт стрессового сценария в пандемию, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:50
2022-03-03T11:43
санкции в отношении россии
медиавойны
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Российский бизнес не должен опускать руки из-за санкций, потому что есть опыт стрессового сценария в пандемию, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Бизнес не должен опускать руки. Я не хочу сравнивать с пандемией... Что был выработан (в пандемию – ред.) стрессовый сценарий, но это в реальности произошло", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
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санкции в отношении россии, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин
10:50 03.03.2022 (обновлено: 11:43 03.03.2022)
 
МИД призвал российский бизнес не опускать руки

МИД: бизнес не должен опускать руки, стрессовый сценарий отработали в пандемию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Российский бизнес не должен опускать руки из-за санкций, потому что есть опыт стрессового сценария в пандемию, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Бизнес не должен опускать руки. Я не хочу сравнивать с пандемией... Что был выработан (в пандемию – ред.) стрессовый сценарий, но это в реальности произошло", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.
Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
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МедиавойныСанкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Панкин
 
 
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