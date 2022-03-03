https://ria.ru/20220303/bezopasnost-1776237847.html
Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы
Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы
РФ готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:14
2022-03-03T13:14
2022-03-03T14:48
европа
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы готовы, мы открыты обсуждать пути обеспечения гарантий безопасности и Украины, и всей Европы, и, конечно же, РФ", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220303/bezopasnost-1776203804.html
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Лавров: "Мы готовы обсуждать гарантии безопасности и Украины, и Европы, и РФ"
"Мы готовы обсуждать гарантии безопасности и Украины, и Европы, и РФ" - Лавров о расширении НАТО
2022-03-03T13:14
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:14 03.03.2022 (обновлено: 14:48 03.03.2022)
Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы
Глава МИД Лавров: Россия готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы