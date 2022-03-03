https://ria.ru/20220303/bezopasnost-1776237847.html

Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы

Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы

РФ готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:14

2022-03-03T13:14

2022-03-03T14:48

европа

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы готовы, мы открыты обсуждать пути обеспечения гарантий безопасности и Украины, и всей Европы, и, конечно же, РФ", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.

https://ria.ru/20220303/bezopasnost-1776203804.html

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Лавров: "Мы готовы обсуждать гарантии безопасности и Украины, и Европы, и РФ" "Мы готовы обсуждать гарантии безопасности и Украины, и Европы, и РФ" - Лавров о расширении НАТО 2022-03-03T13:14 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

европа, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия