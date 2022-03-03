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Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы
Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы
РФ готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:14
2022-03-03T14:48
европа
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы готовы, мы открыты обсуждать пути обеспечения гарантий безопасности и Украины, и всей Европы, и, конечно же, РФ", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220303/bezopasnost-1776203804.html
европа
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353
60
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Лавров: "Мы готовы обсуждать гарантии безопасности и Украины, и Европы, и РФ"
"Мы готовы обсуждать гарантии безопасности и Украины, и Европы, и РФ" - Лавров о расширении НАТО
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европа, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:14 03.03.2022 (обновлено: 14:48 03.03.2022)
 
Лавров: Россия готова обсуждать безопасность и Украины, и всей Европы

Глава МИД Лавров: Россия готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РФ готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы готовы, мы открыты обсуждать пути обеспечения гарантий безопасности и Украины, и всей Европы, и, конечно же, РФ", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Стол переговоров в отеле Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:23
Рябков заявил о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности
 
ЕвропаУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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