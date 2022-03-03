https://ria.ru/20220303/bezhentsy-1776339345.html

Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу

Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу - РИА Новости, 03.03.2022

Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу

Более 600 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:53

2022-03-03T18:53

2022-03-03T18:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

луганская народная республика

украина

польша

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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Более 600 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля из Украины в Польшу приехали 604,4 тысячи человек", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в четверг до 15.00 (17.00 мск) сотрудники Погранстражи оформили на въезд в Польшу из Украины 56,4 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/polsha-1776128648.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, польша