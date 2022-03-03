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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/bezhentsy-1776339345.html
Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу
Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу - РИА Новости, 03.03.2022
Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу
Более 600 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:53
2022-03-03T18:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
польша
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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Более 600 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля из Украины в Польшу приехали 604,4 тысячи человек", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в четверг до 15.00 (17.00 мск) сотрудники Погранстражи оформили на въезд в Польшу из Украины 56,4 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/polsha-1776128648.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, польша
18:53 03.03.2022
 
Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу

Более 600 тысяч человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации

© REUTERS / Bryan WoolstonПограничный переход Медыка на границе Украины и Польши
Пограничный переход Медыка на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
Пограничный переход Медыка на границе Украины и Польши
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Более 600 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики.
"С 24 февраля из Украины в Польшу приехали 604,4 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в четверг до 15.00 (17.00 мск) сотрудники Погранстражи оформили на въезд в Польшу из Украины 56,4 тысячи человек.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:00
В Польшу с Украины въехали 960 россиян после начала боевых действий
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаПольша
 
 
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