https://ria.ru/20220303/bezhentsy-1776339345.html
Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу
Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу - РИА Новости, 03.03.2022
Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу
Более 600 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:53
2022-03-03T18:53
2022-03-03T18:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
польша
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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Более 600 тысяч человек въехали в Польшу из Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля из Украины в Польшу приехали 604,4 тысячи человек", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в четверг до 15.00 (17.00 мск) сотрудники Погранстражи оформили на въезд в Польшу из Украины 56,4 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/polsha-1776128648.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, польша
Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу
Более 600 тысяч человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации