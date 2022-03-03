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Украину могут покинуть до четырех миллионов беженцев, заявили в ООН
Украину могут покинуть до четырех миллионов беженцев, заявили в ООН - РИА Новости, 03.03.2022
Украину могут покинуть до четырех миллионов беженцев, заявили в ООН
Число беженцев с Украины в ближайшие недели может достичь 4 миллионов человек, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:29
2022-03-03T15:29
2022-03-03T15:29
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в мире
украина
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
мишель бачелет
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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Число беженцев с Украины в ближайшие недели может достичь 4 миллионов человек, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет."По оценкам УВКБ ООН, до 4 миллионов человек могут покинуть страну в ближайшие недели, если конфликт продолжится", - сказала Бачелет, выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.Она добавила, что более 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, еще 1 миллион человек, по оценкам УВКБ ООН, являются внутренне перемещенными лицами.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, мишель бачелет
Украину могут покинуть до четырех миллионов беженцев, заявили в ООН
Комиссар ООН Бачелет: число украинских беженцев может достичь четырех миллионов человек