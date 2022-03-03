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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/bezhentsy-1776183679.html
Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР
Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 03.03.2022
Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР
Около 5,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:57
2022-03-03T11:05
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Около 5,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 5500 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Варвара Скокшина
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общество, россия, лнр, днр
09:57 03.03.2022 (обновлено: 11:05 03.03.2022)
 
Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

Российскую границу за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Около 5,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 5500 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в Евросоюзе
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияЛНРДНР
 
 
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