https://ria.ru/20220303/bezhentsy-1776183679.html
Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР
Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 03.03.2022
Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР
Около 5,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:57
2022-03-03T09:57
2022-03-03T11:05
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774432902_0:123:3070:1850_1920x0_80_0_0_7c17639a9778dc41808899edbb21deae.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Около 5,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 5500 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220302/ek-1776008291.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774432902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2616b37a680d72e703a5bfef38735ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, лнр, днр
09:57 03.03.2022 (обновлено: 11:05 03.03.2022)
Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР
Российскую границу за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР