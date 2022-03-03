https://ria.ru/20220303/bezhentsy-1776183679.html

Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 03.03.2022

Границу России за сутки пересекли около 5,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

Около 5,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:57

2022-03-03T09:57

2022-03-03T11:05

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Около 5,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 5500 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220302/ek-1776008291.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, лнр, днр