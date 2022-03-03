https://ria.ru/20220303/besporyadki-1776185652.html

СК напомнил об уголовной ответственности за массовые беспорядки

СК напомнил об уголовной ответственности за массовые беспорядки - РИА Новости, 03.03.2022

СК напомнил об уголовной ответственности за массовые беспорядки

Следственный комитет России напомнил об уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки при проведении несогласованных акций. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:10

2022-03-03T10:10

2022-03-03T10:34

следственный комитет россии (ск рф)

общество

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Следственный комитет России напомнил об уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за массовые беспорядки при проведении несогласованных акций.Отмечается, что в соцсетях и СМИ вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой."За участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность. При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, а их организация - до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до 3 лет лишения свободы", - сообщает ведомство на своем сайте.По данным СК, в прошлом организаторы таких мероприятий сами на них не являлись и наблюдали за происходящим со стороны, координируя происходящее через соцсети и мессенджеры. А те, кто приходил на такие несанкционированные сборы, попадали под влияние провокаторов и лиц, совершавших незаконные действия, в том числе в отношении представителей правопорядка. Это влекло серьезные правовые последствия для всех участников."Обращаясь к молодежи, студентам учебных заведений, просим не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220302/dzhabarov-1776003155.html

https://ria.ru/20220225/donbass-1775028267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), общество, россия