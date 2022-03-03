https://ria.ru/20220303/bayraktar-1776317551.html

В Анкаре объяснили, откуда "Байрактары" попали на Украину

В Анкаре объяснили, откуда "Байрактары" попали на Украину - РИА Новости, 03.03.2022

В Анкаре объяснили, откуда "Байрактары" попали на Украину

Турция не передавала Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Bayraktar" в качестве помощи, это закупка у частной компании, заявил замглавы МИД страны... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:33

2022-03-03T17:33

2022-03-03T18:00

обострение ситуации в днр и лнр

турция

в мире

украина

bayraktar

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756485731_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_374a6affb59f4609601959e00e015f01.jpg

АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Турция не передавала Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Bayraktar" в качестве помощи, это закупка у частной компании, заявил замглавы МИД страны Явуз Селим Кыран.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, на закупку которых ушло около 74 миллионов долларов. В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в стране."Bayraktar" - продукт частной компании. Украина также хотела купить этот продукт у нашей компании, и между ними была заключена договоренность. Они предоставили этот продукт. Во всем мире так. Сегодня, у России, у США есть частные компании ВПК. Частные компании ВПК могут заключать такие договоры со странами. Эти страны их не обязывают к чему-то. Это не помощь со стороны Турции, а продукция, которую Украина закупила у турецкой компании. Конечно, мы гордимся этой продукцией", - приводит слова замглавы МИД газета "Sabah".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220224/bayraktar-1774796825.html

https://ria.ru/20220224/bespilotniki-1774671487.html

https://ria.ru/20211211/ukraina-1763289169.html

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, украина, bayraktar , ситуация в днр и лнр