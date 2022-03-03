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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/bayraktar-1776317551.html
В Анкаре объяснили, откуда "Байрактары" попали на Украину
В Анкаре объяснили, откуда "Байрактары" попали на Украину - РИА Новости, 03.03.2022
В Анкаре объяснили, откуда "Байрактары" попали на Украину
Турция не передавала Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Bayraktar" в качестве помощи, это закупка у частной компании, заявил замглавы МИД страны... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:33
2022-03-03T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
турция
в мире
украина
bayraktar
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Турция не передавала Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Bayraktar" в качестве помощи, это закупка у частной компании, заявил замглавы МИД страны Явуз Селим Кыран.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, на закупку которых ушло около 74 миллионов долларов. В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в стране."Bayraktar" - продукт частной компании. Украина также хотела купить этот продукт у нашей компании, и между ними была заключена договоренность. Они предоставили этот продукт. Во всем мире так. Сегодня, у России, у США есть частные компании ВПК. Частные компании ВПК могут заключать такие договоры со странами. Эти страны их не обязывают к чему-то. Это не помощь со стороны Турции, а продукция, которую Украина закупила у турецкой компании. Конечно, мы гордимся этой продукцией", - приводит слова замглавы МИД газета "Sabah".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220224/bayraktar-1774796825.html
https://ria.ru/20220224/bespilotniki-1774671487.html
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турция, в мире, украина, bayraktar , ситуация в днр и лнр
17:33 03.03.2022 (обновлено: 18:00 03.03.2022)
 
В Анкаре объяснили, откуда "Байрактары" попали на Украину

МИД Турции: Украина закупила "Байрактары" у частной компании, а не получала их как помощь

© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
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АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Турция не передавала Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Bayraktar" в качестве помощи, это закупка у частной компании, заявил замглавы МИД страны Явуз Селим Кыран.
В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, на закупку которых ушло около 74 миллионов долларов. В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в стране.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
24 февраля, 15:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин подтвердил информацию об уничтожении украинского БПЛА Bayraktar
"Bayraktar" - продукт частной компании. Украина также хотела купить этот продукт у нашей компании, и между ними была заключена договоренность. Они предоставили этот продукт. Во всем мире так. Сегодня, у России, у США есть частные компании ВПК. Частные компании ВПК могут заключать такие договоры со странами. Эти страны их не обязывают к чему-то. Это не помощь со стороны Турции, а продукция, которую Украина закупила у турецкой компании. Конечно, мы гордимся этой продукцией", - приводит слова замглавы МИД газета "Sabah".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТурцияВ миреУкраинаBayraktarСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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