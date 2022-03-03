17:33 03.03.2022 (обновлено: 18:00 03.03.2022)
В Анкаре объяснили, откуда "Байрактары" попали на Украину
МИД Турции: Украина закупила "Байрактары" у частной компании, а не получала их как помощь
© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Турция не передавала Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Bayraktar" в качестве помощи, это закупка у частной компании, заявил замглавы МИД страны Явуз Селим Кыран.
В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные беспилотные авиационные комплексы Bayraktar ТВ2, на закупку которых ушло около 74 миллионов долларов. В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в стране.
"Bayraktar" - продукт частной компании. Украина также хотела купить этот продукт у нашей компании, и между ними была заключена договоренность. Они предоставили этот продукт. Во всем мире так. Сегодня, у России, у США есть частные компании ВПК. Частные компании ВПК могут заключать такие договоры со странами. Эти страны их не обязывают к чему-то. Это не помощь со стороны Турции, а продукция, которую Украина закупила у турецкой компании. Конечно, мы гордимся этой продукцией", - приводит слова замглавы МИД газета "Sabah".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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