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Рогозин: OneWeb обанкротится, если перестанет работать с "Роскосмосом"

Рогозин: OneWeb обанкротится, если перестанет работать с "Роскосмосом" - РИА Новости, 03.03.2022

Рогозин: OneWeb обанкротится, если перестанет работать с "Роскосмосом"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что британская компания OneWeb понесет колоссальные убытки и обанкротится, если "Роскосмос" не будет... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:48

2022-03-03T23:48

2022-03-03T23:48

космос - риа наука

oneweb

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что британская компания OneWeb понесет колоссальные убытки и обанкротится, если "Роскосмос" не будет заниматься выведением их спутников.Пуск британских спутников связи OneWeb планировался 5 марта с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1б", однако в связи с международной обстановкой пуск оказался под вопросом. Второго марта Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. Ещё одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Совет директоров OneWeb в четверг проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг отмечал, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb."Что касается компании OneWeb, то мы просто не дадим им развернуть эту орбитальную группировку, то есть эта компания будет просто обанкрочена. Если мы его примем (решение по отмене запуска и разрыву контракта – ред.), то британское правительство потратят около 8 миллиардов долларов. Большие деньги, колоссальные", - заявил Рогозин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения. Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

https://ria.ru/20220302/rogozin-1776141241.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

космос - риа наука, oneweb, роскосмос, дмитрий рогозин