https://ria.ru/20220303/aziya-1776219208.html

Дерипаска заявил, что российские интересы находятся в Азии

Дерипаска заявил, что российские интересы находятся в Азии - РИА Новости, 03.03.2022

Дерипаска заявил, что российские интересы находятся в Азии

Интересы России находятся в Азии, и не надо упираться в Запад, заявил российский миллиардер, предприниматель, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:19

2022-03-03T12:19

2022-03-03T12:19

экономика

владимир путин

сша

россия

азия

европа

олег дерипаска

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Интересы России находятся в Азии, и не надо упираться в Запад, заявил российский миллиардер, предприниматель, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска."Я уверен до этого был, что интересы России в будущем, они лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика, 18 триллионов в этом году только в Китае. Если вы перебросите все остальные цифры, это больше Европы, гораздо больше... То есть вот эта вот наша упертость на Запад. Ну не хотят они нас, ну надо забыть уже и построить еще одну страну здесь, так сказать, дать возможность ее построить на других условиях", - заявил Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме.Он также добавил, что развитие Восточной Сибири - важнейший шаг для начала освоения Дальнего Востока "и вообще реальный выход на азиатский рынок не с сырьем, а с переработкой".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России, ряда ее крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220303/eskalatsiya-1776209239.html

сша

россия

азия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, сша, россия, азия, европа, олег дерипаска