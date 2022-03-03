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Дерипаска заявил, что российские интересы находятся в Азии
Дерипаска заявил, что российские интересы находятся в Азии - РИА Новости, 03.03.2022
Дерипаска заявил, что российские интересы находятся в Азии
Интересы России находятся в Азии, и не надо упираться в Запад, заявил российский миллиардер, предприниматель, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:19
2022-03-03T12:19
экономика
владимир путин
сша
россия
азия
европа
олег дерипаска
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Интересы России находятся в Азии, и не надо упираться в Запад, заявил российский миллиардер, предприниматель, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска."Я уверен до этого был, что интересы России в будущем, они лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика, 18 триллионов в этом году только в Китае. Если вы перебросите все остальные цифры, это больше Европы, гораздо больше... То есть вот эта вот наша упертость на Запад. Ну не хотят они нас, ну надо забыть уже и построить еще одну страну здесь, так сказать, дать возможность ее построить на других условиях", - заявил Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме.Он также добавил, что развитие Восточной Сибири - важнейший шаг для начала освоения Дальнего Востока "и вообще реальный выход на азиатский рынок не с сырьем, а с переработкой".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России, ряда ее крупных банков и компаний.
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сша
россия
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экономика, владимир путин, сша, россия, азия, европа, олег дерипаска
12:19 03.03.2022
 
Дерипаска заявил, что российские интересы находятся в Азии

Предприниматель Дерипаска: интересы России находятся в Азии, не надо упираться в Запад

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Интересы России находятся в Азии, и не надо упираться в Запад, заявил российский миллиардер, предприниматель, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска.
"Я уверен до этого был, что интересы России в будущем, они лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика, 18 триллионов в этом году только в Китае. Если вы перебросите все остальные цифры, это больше Европы, гораздо больше... То есть вот эта вот наша упертость на Запад. Ну не хотят они нас, ну надо забыть уже и построить еще одну страну здесь, так сказать, дать возможность ее построить на других условиях", - заявил Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме.
Он также добавил, что развитие Восточной Сибири - важнейший шаг для начала освоения Дальнего Востока "и вообще реальный выход на азиатский рынок не с сырьем, а с переработкой".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России, ряда ее крупных банков и компаний.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:42
В МИД предостерегли Запад от дальнейшей эскалации с Москвой
 
ЭкономикаВладимир ПутинСШАРоссияАзияЕвропаОлег Дерипаска
 
 
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