https://ria.ru/20220303/avtoprobeg-1776246083.html
Липчане поддержали Донецк и Луганск автопробегом
Липчане поддержали Донецк и Луганск автопробегом - РИА Новости, 03.03.2022
Липчане поддержали Донецк и Луганск автопробегом
В Липецке в поддержку российских военнослужащих и независимости Донецкой и Луганской народных республик прошел автопробег, сообщили в пресс-службе администрации РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:51
2022-03-03T13:51
2022-03-03T13:51
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. В Липецке в поддержку российских военнослужащих и независимости Донецкой и Луганской народных республик прошел автопробег, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.Колонна автомобилей с флагами Российской Федерации и лозунгами "Zа мир" проехала через весь Липецк несколько десятков километров. По пути автоколонну приветствовали участники дорожного движения и неравнодушные пешеходы. Многие водители присоединялись к акции по ходу ее движения.Как отметили в пресс-службе, участников акции поддержал губернатор Игорь Артамонов, который в это время возвращался с объезда по торговым предприятиям областного центра и, увидев в социальных сетях сообщения об акции, приехал на место сбора участников. Глава региона встретился с организаторами автопробега и поблагодарил их за проявленную инициативу и патриотизм."Спасибо за ваше неравнодушие к жизни нашего государства. Замечательно, что в Липецкой области живут настоящие патриоты своей Родины", - сказал Артамонов.Участие в автопробеге приняли активисты молодежных и патриотических организаций, члены благотворительного фонда "Светлое начало" и Союза десантников, представители некоммерческих организаций.
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775100877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. В Липецке в поддержку российских военнослужащих и независимости Донецкой и Луганской народных республик прошел автопробег, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.
Колонна автомобилей с флагами Российской Федерации и лозунгами "Zа мир" проехала через весь Липецк
несколько десятков километров. По пути автоколонну приветствовали участники дорожного движения и неравнодушные пешеходы. Многие водители присоединялись к акции по ходу ее движения.
Как отметили в пресс-службе, участников акции поддержал губернатор Игорь Артамонов
, который в это время возвращался с объезда по торговым предприятиям областного центра и, увидев в социальных сетях сообщения об акции, приехал на место сбора участников. Глава региона встретился с организаторами автопробега и поблагодарил их за проявленную инициативу и патриотизм.
"Спасибо за ваше неравнодушие к жизни нашего государства. Замечательно, что в Липецкой области живут настоящие патриоты своей Родины", - сказал Артамонов.
Участие в автопробеге приняли активисты молодежных и патриотических организаций, члены благотворительного фонда "Светлое начало" и Союза десантников, представители некоммерческих организаций.