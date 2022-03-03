https://ria.ru/20220303/avtoprobeg-1776246083.html

Липчане поддержали Донецк и Луганск автопробегом

Липчане поддержали Донецк и Луганск автопробегом - РИА Новости, 03.03.2022

Липчане поддержали Донецк и Луганск автопробегом

В Липецке в поддержку российских военнослужащих и независимости Донецкой и Луганской народных республик прошел автопробег, сообщили в пресс-службе администрации РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:51

2022-03-03T13:51

2022-03-03T13:51

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. В Липецке в поддержку российских военнослужащих и независимости Донецкой и Луганской народных республик прошел автопробег, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.Колонна автомобилей с флагами Российской Федерации и лозунгами "Zа мир" проехала через весь Липецк несколько десятков километров. По пути автоколонну приветствовали участники дорожного движения и неравнодушные пешеходы. Многие водители присоединялись к акции по ходу ее движения.Как отметили в пресс-службе, участников акции поддержал губернатор Игорь Артамонов, который в это время возвращался с объезда по торговым предприятиям областного центра и, увидев в социальных сетях сообщения об акции, приехал на место сбора участников. Глава региона встретился с организаторами автопробега и поблагодарил их за проявленную инициативу и патриотизм."Спасибо за ваше неравнодушие к жизни нашего государства. Замечательно, что в Липецкой области живут настоящие патриоты своей Родины", - сказал Артамонов.Участие в автопробеге приняли активисты молодежных и патриотических организаций, члены благотворительного фонда "Светлое начало" и Союза десантников, представители некоммерческих организаций.

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775100877.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк