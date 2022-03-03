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Туризм
https://ria.ru/20220303/aviareysy-1776194553.html
Японская авиакомпания JAL отменила десять рейсов в Европу
Японская авиакомпания JAL отменила десять рейсов в Европу - РИА Новости, 03.03.2022
Японская авиакомпания JAL отменила десять рейсов в Европу
Авиакомпания JAL (Japan Airlines) сообщила РИА Новости об отмене в общей сложности 10 рейсов в четверг на европейские направления. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:45
2022-03-03T10:45
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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Авиакомпания JAL (Japan Airlines) сообщила РИА Новости об отмене в общей сложности 10 рейсов в четверг на европейские направления."Рейсы на сегодня в Париж, Лондон, Хельсинки и обратно отменены. С учетом различных рисков, связанных с ситуацией вокруг России и Украины, решено отменить рейсы, маршрут которых пролегает над территорией России. Рейс в Москву (который авиакомпания осуществляет по четвергам – ред.) также был отменен. Всего вместе с транспортными рейсами отмене подлежат 10 рейсов", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании.В то же время представитель JAL сообщил, что в условиях, когда западные авиакомпании из-за санкций не могут пересекать воздушное пространство России, японский перевозчик намерен осуществлять рейсы по маршрутам в Европу.Он подтвердил, что по этим направлениям JAL (Japan Airlines) будет летать, не прибегая к так называемому код-шерингу, когда один рейс используют несколько авиакомпаний."До 26 марта мы приостанавливаем код-шеринг с British Airways и другими компаниями", - сказал он. До сих пор на европейские направления JAL осуществлял полеты совместно с западными авиакомпаниями.При этом он отметил, что вопрос о том, будут ли эти рейсы останавливаться в Москве или они будут напрямую связывать Токио с европейскими городами, "будет решаться, исходя из обстановки"."В том, что касается ситуации от 4 марта и далее, мы рассматриваем ее с точки зрения возможностей обеспечения безопасности", - сказал представитель авиаперевозчика.Ранее сообщалось, что одна из крупнейших авиакомпаний в Японии All Nippon Airways (ANA) заявила об отмене 10 международных рейсов на 3 и 4 марта между Токио и крупнейшими европейскими городами в связи с ситуацией на Украине. Отменены рейсы, связывающие Токио с Лондоном, Парижем и Франкфуртом. Запланированный на 4 марта рейс Токио-Брюссель состоится, но маршрут полета будет "отличаться от обычного", в связи с чем "возможны задержки и изменение длительности полета".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html
https://ria.ru/20220302/samolety-1775960083.html
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россия, токио, япония, вооруженные силы рф, british airways, новости - туризм, туризм
10:45 03.03.2022
 
Японская авиакомпания JAL отменила десять рейсов в Европу

Японская авиакомпания JAL отменила десять рейсов в Европу на 3 марта

CC BY 2.0 / lkarasawa / Самолет авиакомпании JAL Самолет японской авиакомпании JAL. Архивное фото
Самолет японской авиакомпании JAL. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
CC BY 2.0 / lkarasawa / Самолет авиакомпании JAL
Самолет японской авиакомпании JAL. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Авиакомпания JAL (Japan Airlines) сообщила РИА Новости об отмене в общей сложности 10 рейсов в четверг на европейские направления.
"Рейсы на сегодня в Париж, Лондон, Хельсинки и обратно отменены. С учетом различных рисков, связанных с ситуацией вокруг России и Украины, решено отменить рейсы, маршрут которых пролегает над территорией России. Рейс в Москву (который авиакомпания осуществляет по четвергам – ред.) также был отменен. Всего вместе с транспортными рейсами отмене подлежат 10 рейсов", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании.
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В то же время представитель JAL сообщил, что в условиях, когда западные авиакомпании из-за санкций не могут пересекать воздушное пространство России, японский перевозчик намерен осуществлять рейсы по маршрутам в Европу.
"Отмена рейсов касается только расписания на сегодня. Что касается рейсов в Париж, Лондон, Хельсинки, Франкфурт, начиная с завтрашнего дня, то мы будем принимать решение, исходя из ситуации", - сказал представитель компании.
Он подтвердил, что по этим направлениям JAL (Japan Airlines) будет летать, не прибегая к так называемому код-шерингу, когда один рейс используют несколько авиакомпаний.
"До 26 марта мы приостанавливаем код-шеринг с British Airways и другими компаниями", - сказал он. До сих пор на европейские направления JAL осуществлял полеты совместно с западными авиакомпаниями.
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При этом он отметил, что вопрос о том, будут ли эти рейсы останавливаться в Москве или они будут напрямую связывать Токио с европейскими городами, "будет решаться, исходя из обстановки".
"В том, что касается ситуации от 4 марта и далее, мы рассматриваем ее с точки зрения возможностей обеспечения безопасности", - сказал представитель авиаперевозчика.
Ранее сообщалось, что одна из крупнейших авиакомпаний в Японии All Nippon Airways (ANA) заявила об отмене 10 международных рейсов на 3 и 4 марта между Токио и крупнейшими европейскими городами в связи с ситуацией на Украине. Отменены рейсы, связывающие Токио с Лондоном, Парижем и Франкфуртом. Запланированный на 4 марта рейс Токио-Брюссель состоится, но маршрут полета будет "отличаться от обычного", в связи с чем "возможны задержки и изменение длительности полета".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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