Японская авиакомпания JAL отменила десять рейсов в Европу
Японская авиакомпания JAL отменила десять рейсов в Европу на 3 марта
Самолет японской авиакомпании JAL. Архивное фото
ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Авиакомпания JAL (Japan Airlines) сообщила РИА Новости об отмене в общей сложности 10 рейсов в четверг на европейские направления.
"Рейсы на сегодня в Париж, Лондон, Хельсинки и обратно отменены. С учетом различных рисков, связанных с ситуацией вокруг России и Украины, решено отменить рейсы, маршрут которых пролегает над территорией России. Рейс в Москву (который авиакомпания осуществляет по четвергам – ред.) также был отменен. Всего вместе с транспортными рейсами отмене подлежат 10 рейсов", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании.
В то же время представитель JAL сообщил, что в условиях, когда западные авиакомпании из-за санкций не могут пересекать воздушное пространство России, японский перевозчик намерен осуществлять рейсы по маршрутам в Европу.
"Отмена рейсов касается только расписания на сегодня. Что касается рейсов в Париж, Лондон, Хельсинки, Франкфурт, начиная с завтрашнего дня, то мы будем принимать решение, исходя из ситуации", - сказал представитель компании.
Он подтвердил, что по этим направлениям JAL (Japan Airlines) будет летать, не прибегая к так называемому код-шерингу, когда один рейс используют несколько авиакомпаний.
"До 26 марта мы приостанавливаем код-шеринг с British Airways и другими компаниями", - сказал он. До сих пор на европейские направления JAL осуществлял полеты совместно с западными авиакомпаниями.
При этом он отметил, что вопрос о том, будут ли эти рейсы останавливаться в Москве или они будут напрямую связывать Токио с европейскими городами, "будет решаться, исходя из обстановки".
"В том, что касается ситуации от 4 марта и далее, мы рассматриваем ее с точки зрения возможностей обеспечения безопасности", - сказал представитель авиаперевозчика.
Ранее сообщалось, что одна из крупнейших авиакомпаний в Японии All Nippon Airways (ANA) заявила об отмене 10 международных рейсов на 3 и 4 марта между Токио и крупнейшими европейскими городами в связи с ситуацией на Украине. Отменены рейсы, связывающие Токио с Лондоном, Парижем и Франкфуртом. Запланированный на 4 марта рейс Токио-Брюссель состоится, но маршрут полета будет "отличаться от обычного", в связи с чем "возможны задержки и изменение длительности полета".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.