https://ria.ru/20220303/aviareysy-1776194553.html

Японская авиакомпания JAL отменила десять рейсов в Европу

Японская авиакомпания JAL отменила десять рейсов в Европу - РИА Новости, 03.03.2022

Японская авиакомпания JAL отменила десять рейсов в Европу

Авиакомпания JAL (Japan Airlines) сообщила РИА Новости об отмене в общей сложности 10 рейсов в четверг на европейские направления. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:45

2022-03-03T10:45

2022-03-03T10:45

туризм

россия

токио

япония

вооруженные силы рф

british airways

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152124/95/1521249574_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_2b14726e4ac786be5eb1698cffc5e48e.jpg

ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Авиакомпания JAL (Japan Airlines) сообщила РИА Новости об отмене в общей сложности 10 рейсов в четверг на европейские направления."Рейсы на сегодня в Париж, Лондон, Хельсинки и обратно отменены. С учетом различных рисков, связанных с ситуацией вокруг России и Украины, решено отменить рейсы, маршрут которых пролегает над территорией России. Рейс в Москву (который авиакомпания осуществляет по четвергам – ред.) также был отменен. Всего вместе с транспортными рейсами отмене подлежат 10 рейсов", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании.В то же время представитель JAL сообщил, что в условиях, когда западные авиакомпании из-за санкций не могут пересекать воздушное пространство России, японский перевозчик намерен осуществлять рейсы по маршрутам в Европу.Он подтвердил, что по этим направлениям JAL (Japan Airlines) будет летать, не прибегая к так называемому код-шерингу, когда один рейс используют несколько авиакомпаний."До 26 марта мы приостанавливаем код-шеринг с British Airways и другими компаниями", - сказал он. До сих пор на европейские направления JAL осуществлял полеты совместно с западными авиакомпаниями.При этом он отметил, что вопрос о том, будут ли эти рейсы останавливаться в Москве или они будут напрямую связывать Токио с европейскими городами, "будет решаться, исходя из обстановки"."В том, что касается ситуации от 4 марта и далее, мы рассматриваем ее с точки зрения возможностей обеспечения безопасности", - сказал представитель авиаперевозчика.Ранее сообщалось, что одна из крупнейших авиакомпаний в Японии All Nippon Airways (ANA) заявила об отмене 10 международных рейсов на 3 и 4 марта между Токио и крупнейшими европейскими городами в связи с ситуацией на Украине. Отменены рейсы, связывающие Токио с Лондоном, Парижем и Франкфуртом. Запланированный на 4 марта рейс Токио-Брюссель состоится, но маршрут полета будет "отличаться от обычного", в связи с чем "возможны задержки и изменение длительности полета".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

https://ria.ru/20220302/samolety-1775960083.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775645933.html

россия

токио

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, токио, япония, вооруженные силы рф, british airways, новости - туризм, туризм