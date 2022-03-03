https://ria.ru/20220303/aktsiya-1776185270.html

Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции 5 марта

Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции 5 марта - РИА Новости, 03.03.2022

Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции 5 марта

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованной акции 5 марта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:06

2022-03-03T10:06

2022-03-03T10:20

общество

москва

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованной акции 5 марта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", - говорится в сообщении."В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - поясняет ведомство.Организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220302/arest-1775976725.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва