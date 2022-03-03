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Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции 5 марта
Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции 5 марта - РИА Новости, 03.03.2022
Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции 5 марта
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованной акции 5 марта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:06
2022-03-03T10:20
общество
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованной акции 5 марта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", - говорится в сообщении."В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - поясняет ведомство.Организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность, добавили в прокуратуре.
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общество, москва
10:06 03.03.2022 (обновлено: 10:20 03.03.2022)
 
Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции 5 марта

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несанкционированной акции 5 марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованной акции 5 марта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта в публичном мероприятии в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", - говорится в сообщении.
"В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - поясняет ведомство.
Организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность, добавили в прокуратуре.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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В Петербурге арестовали 49 участников несогласованной акции 28 февраля
 
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