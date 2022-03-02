https://ria.ru/20220302/zelenskiy-1776106054.html

Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию на Украине

Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию на Украине

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на Украине, ожидает "позитивных сигналов" по вопросу вступления страны в ЕС. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:24

2022-03-02T18:24

2022-03-02T18:40

в мире

украина

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

шарль мишель

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на Украине, ожидает "позитивных сигналов" по вопросу вступления страны в ЕС."Я нахожусь в постоянном контакте с нашим верным другом главой Евросовета. Мы обсудили нынешнюю ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. Ожидаем позитивных сигналов о членстве Украины в ЕС", - написал Зеленский в Twitter.Ранее в понедельник Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза и подписал заявку на вступление Украины. Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призвали ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров о ее вступлении в союз.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775887661.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775856423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, шарль мишель