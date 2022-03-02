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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/zelenskiy-1776106054.html
Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию на Украине
Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию на Украине
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на Украине, ожидает "позитивных сигналов" по вопросу вступления страны в ЕС. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:24
2022-03-02T18:40
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
шарль мишель
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на Украине, ожидает "позитивных сигналов" по вопросу вступления страны в ЕС."Я нахожусь в постоянном контакте с нашим верным другом главой Евросовета. Мы обсудили нынешнюю ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. Ожидаем позитивных сигналов о членстве Украины в ЕС", - написал Зеленский в Twitter.Ранее в понедельник Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза и подписал заявку на вступление Украины. Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призвали ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров о ее вступлении в союз.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775887661.html
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в мире, украина, владимир зеленский, шарль мишель
18:24 02.03.2022 (обновлено: 18:40 02.03.2022)
 
Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию на Украине

Зеленский после беседы с Мишелем заявил, что ждет "позитивных сигналов" о вступлении в ЕС

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на Украине, ожидает "позитивных сигналов" по вопросу вступления страны в ЕС.
"Я нахожусь в постоянном контакте с нашим верным другом главой Евросовета. Мы обсудили нынешнюю ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. Ожидаем позитивных сигналов о членстве Украины в ЕС", - написал Зеленский в Twitter.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Ранее в понедельник Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза и подписал заявку на вступление Украины. Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призвали ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров о ее вступлении в союз.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что с Украиной ЕС будет крепче
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийШарль Мишель
 
 
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