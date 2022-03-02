18:24 02.03.2022 (обновлено: 18:40 02.03.2022)
Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию на Украине
Зеленский после беседы с Мишелем заявил, что ждет "позитивных сигналов" о вступлении в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на Украине, ожидает "позитивных сигналов" по вопросу вступления страны в ЕС.
"Я нахожусь в постоянном контакте с нашим верным другом главой Евросовета. Мы обсудили нынешнюю ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. Ожидаем позитивных сигналов о членстве Украины в ЕС", - написал Зеленский в Twitter.
Ранее в понедельник Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять его страну в состав союза и подписал заявку на вступление Украины. Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призвали ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров о ее вступлении в союз.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.