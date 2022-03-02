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Эксперт назвал возможную замену сервисам Apple и Google в России
Эксперт назвал возможную замену сервисам Apple и Google в России - РИА Новости, 02.03.2022
Эксперт назвал возможную замену сервисам Apple и Google в России
Китайские бренды, вероятно, заменят сервисы Apple и Google, а также их операционные и платежные системы, кроме того, сложившаяся ситуация - хороший шанс для... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:58
2022-03-02T14:58
экономика
технологии
google android
apple ios
apple
google
россия
китай
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Китайские бренды, вероятно, заменят сервисы Apple и Google, а также их операционные и платежные системы, кроме того, сложившаяся ситуация - хороший шанс для отечественных разработчиков, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.В начале недели американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России. В заявлении компании говорилось, что "Apple Pay и другие сервисы были ограничены". Кроме того, в среду магазины re:Store в Москве оказались закрыты, на некоторых из них появились объявления "по техническим причинам"."Скорее всего, сервисы Apple и Google, а также их операционные и платежные системы заменят китайские бренды, которых много... в случае, если Apple начнет отключать пользовательские устройства, в игру вступят китайские бренды, например, Xiaomi или Honor", - сказал Пермяков.Эксперт напомнил, что многие китайские производители выпускают не только смартфоны на собственных ОС, но и ноутбуки, наушники, умные часы. С учетом роста цен на технику, Пермяков советует покупать только самое необходимое и ждать спада. В сложившейся ситуации он также порекомендовал приобрести смартфон среднего ценового диапазона на альтернативной iOS и Android ОС, например - Harmony OS, и перенести туда критичные приложения, включая банковские.Кроме того, по мнению Пермякова, стоит перенести на новый смартфон базу контактов, так как от Apple все еще нет "внятных заявлений о том, какие сервисы будут приостановлены". Также стоит скачать все данные на внешние носители, это можно сделать через учетную запись iCloud, загрузив резервную копию в виде нескольких архивов."Это очень хороший шанс для отечественных разработчиков: сейчас нужны сервисы с понятным функционалом и российскими корнями. Понятен рынок, необходимый минимальный функционал и даже пользовательский интерфейс. Это все существенно снижает стоимость разработки", - отметил Пермяков. По его мнению, отечественные компании могут сделать рывок на фоне изменения ситуации с присутствием крупнейших заграничных ОС и сервисов в РФ.
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экономика, технологии, google android, apple ios, apple, google, россия, китай
14:58 02.03.2022
 
Эксперт назвал возможную замену сервисам Apple и Google в России

Эксперт Пермяков: Россия, возможно, перейдет на китайские бренды вместо западных сервисов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезентация нового сервиса Google в России
Презентация нового сервиса Google в России - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Презентация нового сервиса Google в России
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Китайские бренды, вероятно, заменят сервисы Apple и Google, а также их операционные и платежные системы, кроме того, сложившаяся ситуация - хороший шанс для отечественных разработчиков, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
В начале недели американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России. В заявлении компании говорилось, что "Apple Pay и другие сервисы были ограничены". Кроме того, в среду магазины re:Store в Москве оказались закрыты, на некоторых из них появились объявления "по техническим причинам".
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"Скорее всего, сервисы Apple и Google, а также их операционные и платежные системы заменят китайские бренды, которых много... в случае, если Apple начнет отключать пользовательские устройства, в игру вступят китайские бренды, например, Xiaomi или Honor", - сказал Пермяков.
Эксперт напомнил, что многие китайские производители выпускают не только смартфоны на собственных ОС, но и ноутбуки, наушники, умные часы. С учетом роста цен на технику, Пермяков советует покупать только самое необходимое и ждать спада. В сложившейся ситуации он также порекомендовал приобрести смартфон среднего ценового диапазона на альтернативной iOS и Android ОС, например - Harmony OS, и перенести туда критичные приложения, включая банковские.
Кроме того, по мнению Пермякова, стоит перенести на новый смартфон базу контактов, так как от Apple все еще нет "внятных заявлений о том, какие сервисы будут приостановлены". Также стоит скачать все данные на внешние носители, это можно сделать через учетную запись iCloud, загрузив резервную копию в виде нескольких архивов.
"Это очень хороший шанс для отечественных разработчиков: сейчас нужны сервисы с понятным функционалом и российскими корнями. Понятен рынок, необходимый минимальный функционал и даже пользовательский интерфейс. Это все существенно снижает стоимость разработки", - отметил Пермяков. По его мнению, отечественные компании могут сделать рывок на фоне изменения ситуации с присутствием крупнейших заграничных ОС и сервисов в РФ.
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