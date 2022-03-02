Эксперт назвал возможную замену сервисам Apple и Google в России
Эксперт Пермяков: Россия, возможно, перейдет на китайские бренды вместо западных сервисов
Презентация нового сервиса Google в России
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Китайские бренды, вероятно, заменят сервисы Apple и Google, а также их операционные и платежные системы, кроме того, сложившаяся ситуация - хороший шанс для отечественных разработчиков, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
В начале недели американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России. В заявлении компании говорилось, что "Apple Pay и другие сервисы были ограничены". Кроме того, в среду магазины re:Store в Москве оказались закрыты, на некоторых из них появились объявления "по техническим причинам".
"Скорее всего, сервисы Apple и Google, а также их операционные и платежные системы заменят китайские бренды, которых много... в случае, если Apple начнет отключать пользовательские устройства, в игру вступят китайские бренды, например, Xiaomi или Honor", - сказал Пермяков.
Эксперт напомнил, что многие китайские производители выпускают не только смартфоны на собственных ОС, но и ноутбуки, наушники, умные часы. С учетом роста цен на технику, Пермяков советует покупать только самое необходимое и ждать спада. В сложившейся ситуации он также порекомендовал приобрести смартфон среднего ценового диапазона на альтернативной iOS и Android ОС, например - Harmony OS, и перенести туда критичные приложения, включая банковские.
Кроме того, по мнению Пермякова, стоит перенести на новый смартфон базу контактов, так как от Apple все еще нет "внятных заявлений о том, какие сервисы будут приостановлены". Также стоит скачать все данные на внешние носители, это можно сделать через учетную запись iCloud, загрузив резервную копию в виде нескольких архивов.
"Это очень хороший шанс для отечественных разработчиков: сейчас нужны сервисы с понятным функционалом и российскими корнями. Понятен рынок, необходимый минимальный функционал и даже пользовательский интерфейс. Это все существенно снижает стоимость разработки", - отметил Пермяков. По его мнению, отечественные компании могут сделать рывок на фоне изменения ситуации с присутствием крупнейших заграничных ОС и сервисов в РФ.