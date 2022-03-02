https://ria.ru/20220302/zakupka-1775939043.html

КМСП проконтролирует соблюдение квоты закупок у малого и среднего бизнеса

КМСП проконтролирует соблюдение квоты закупок у малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 02.03.2022

КМСП проконтролирует соблюдение квоты закупок у малого и среднего бизнеса

Корпорация МСП совместно с регионами усилит контроль за соблюдением 25-процентной квоты на закупки у малых и средних предприятий, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:00

2022-03-02T08:00

2022-03-02T08:00

экономика

корпорация мсп

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с регионами усилит контроль за соблюдением 25-процентной квоты на закупки у малых и средних предприятий, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич, комментируя заявление премьер-министра Михаила Мишустина о необходимости сохранить квоты по госзакупкам для малого и среднего бизнеса и проконтролировать их выполнение."Контроль соблюдения квоты осуществляется в ежедневном режиме, для этого используются сервисы Федерального казначейства. В 2022 году процедура оценки и мониторинга соответствия будет полностью автоматизирована, это позволит вести максимально оперативный и точный мониторинг ситуации на рынке корпоративных закупок", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.Он отметил, что в 2022 году ожидаемый объем закупок у малого и среднего бизнеса со стороны крупнейших заказчиков составит 4,6 триллиона рублей."По итогам прошлого года впервые объем закупок превысил 4,3 триллиона рублей, поставщиками стали более 120 тысяч малых и средних компаний или более 80% от общего количества поставщиков в рамках 223-ФЗ", — напомнил Исаевич.Исаевич подчеркнул, что Корпорация МСП совместно с федеральными и региональными органами власти, а также во взаимодействии с крупнейшими заказчиками последовательно занимается расширением доступа малого и среднего бизнеса к закупкам.

https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775919736.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, корпорация мсп