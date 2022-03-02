https://ria.ru/20220302/zakupka-1775939043.html
КМСП проконтролирует соблюдение квоты закупок у малого и среднего бизнеса
КМСП проконтролирует соблюдение квоты закупок у малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 02.03.2022
КМСП проконтролирует соблюдение квоты закупок у малого и среднего бизнеса
Корпорация МСП совместно с регионами усилит контроль за соблюдением 25-процентной квоты на закупки у малых и средних предприятий, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T08:00
2022-03-02T08:00
2022-03-02T08:00
экономика
корпорация мсп
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с регионами усилит контроль за соблюдением 25-процентной квоты на закупки у малых и средних предприятий, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич, комментируя заявление премьер-министра Михаила Мишустина о необходимости сохранить квоты по госзакупкам для малого и среднего бизнеса и проконтролировать их выполнение."Контроль соблюдения квоты осуществляется в ежедневном режиме, для этого используются сервисы Федерального казначейства. В 2022 году процедура оценки и мониторинга соответствия будет полностью автоматизирована, это позволит вести максимально оперативный и точный мониторинг ситуации на рынке корпоративных закупок", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.Он отметил, что в 2022 году ожидаемый объем закупок у малого и среднего бизнеса со стороны крупнейших заказчиков составит 4,6 триллиона рублей."По итогам прошлого года впервые объем закупок превысил 4,3 триллиона рублей, поставщиками стали более 120 тысяч малых и средних компаний или более 80% от общего количества поставщиков в рамках 223-ФЗ", — напомнил Исаевич.Исаевич подчеркнул, что Корпорация МСП совместно с федеральными и региональными органами власти, а также во взаимодействии с крупнейшими заказчиками последовательно занимается расширением доступа малого и среднего бизнеса к закупкам.
https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775919736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, корпорация мсп
КМСП проконтролирует соблюдение квоты закупок у малого и среднего бизнеса
КМСП проконтролирует соблюдение квоты закупок у малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с регионами усилит контроль за соблюдением 25-процентной квоты на закупки у малых и средних предприятий, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич, комментируя заявление премьер-министра Михаила Мишустина о необходимости сохранить квоты по госзакупкам для малого и среднего бизнеса и проконтролировать их выполнение.
"Контроль соблюдения квоты осуществляется в ежедневном режиме, для этого используются сервисы Федерального казначейства. В 2022 году процедура оценки и мониторинга соответствия будет полностью автоматизирована, это позволит вести максимально оперативный и точный мониторинг ситуации на рынке корпоративных закупок", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.
Он отметил, что в 2022 году ожидаемый объем закупок у малого и среднего бизнеса со стороны крупнейших заказчиков составит 4,6 триллиона рублей.
"По итогам прошлого года впервые объем закупок превысил 4,3 триллиона рублей, поставщиками стали более 120 тысяч малых и средних компаний или более 80% от общего количества поставщиков в рамках 223-ФЗ", — напомнил Исаевич.
Исаевич подчеркнул, что Корпорация МСП
совместно с федеральными и региональными органами власти, а также во взаимодействии с крупнейшими заказчиками последовательно занимается расширением доступа малого и среднего бизнеса к закупкам.