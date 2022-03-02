https://ria.ru/20220302/zakharova-1776149182.html

Захарова ответила на слова Макрона об отсутствии нацизма на Украине

Захарова ответила на слова Макрона об отсутствии нацизма на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Захарова ответила на слова Макрона об отсутствии нацизма на Украине

Фактов нацизма за последние годы тысячи, не видел их только тот, кто не хотел видеть, но Москва будет напоминать, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:02

2022-03-02T23:02

2022-03-02T23:07

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Фактов нацизма за последние годы тысячи, не видел их только тот, кто не хотел видеть, но Москва будет напоминать, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, что он не верит, что российская операция нацелена на борьбу с нацизмом."За столько лет нахождения в "нормандском формате" высоким представителям Франции можно было бы и почитать материалы. Один только факт. Шестнадцатого сентября 2019 года украинские неонацисты осквернили фашистской свастикой памятник жертвам Холокоста на месте массового убийства 54 тысяч евреев в с. Богдановка Доманевского района Николаевской обл. и оставили записку следующего содержания: "Опомнитесь, жиды. Остановитесь! Ибо продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она добавила, что таких фактов за последние годы тысячи. "Не видел их только тот, кто не хотел видеть. Но мы будем напоминать", - заключила представитель МИД.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, мария захарова, эммануэль макрон, франция