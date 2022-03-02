https://ria.ru/20220302/yaponiya-1775966935.html
Премьер Японии отверг идею совместного с США использования ядерного оружия
Премьер Японии отверг идею совместного с США использования ядерного оружия - РИА Новости, 02.03.2022
Премьер Японии отверг идею совместного с США использования ядерного оружия
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг возможность совместного использования ядерного оружия США как противоречащую трем безъядерным принципам страны. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T08:17
2022-03-02T08:17
2022-03-02T08:17
в мире
япония
сша
токио
нато
фумио кисида
синдзо абэ
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ТОКИО, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг возможность совместного использования ядерного оружия США как противоречащую трем безъядерным принципам страны.В минувшие выходные бывший премьер-министр Синдзо Абэ в эфире телеканала Fuji TV выразил мнение, что Токио не должен "накладывать табу на обсуждение реальности того, как обеспечивается защита мира" и привел в пример совместные ядерные миссии НАТО, когда в ряде "европейских стран-членов НАТО, в том числе в Германии и Италии, размещено ядерное оружие" США. Вместе с этим он подчеркнул, что Япония является страной, пострадавшей от атомных бомбардировок, поэтому "необходимо придерживаться цели о полном уничтожении ядерного оружия и двигаться к ней"."Речь шла не об обладании, а о совместном использовании ядерного оружия. Совместное использование ядерного оружия подразумевало бы доставку на нашу территорию американского ядерного оружия и, в случае непредвиденной ситуации, размещения его на наших истребителях, а также поддержку его функционального состояния", - сказал Кисида на слушаниях в бюджетном комитете парламента."Если под совместным использованием ядерного сдерживания США в оборонительных целях подразумевается это, то с позиции строгого соблюдения трех безъядерных принципов, а также с позиции мирного использования атомной энергии правительству сложно это принять", - добавил премьер Японии.Политика трех неядерных принципов Японии подразумевает отказ от обладания, производства и ввоза на территорию страны ядерного оружия.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/yaponiya-1775966219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, токио, нато, фумио кисида, синдзо абэ
Премьер Японии отверг идею совместного с США использования ядерного оружия
Премьер Японии Кисида отверг идею совместного с США использования ядерного оружия
ТОКИО, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг возможность совместного использования ядерного оружия США как противоречащую трем безъядерным принципам страны.
В минувшие выходные бывший премьер-министр Синдзо Абэ
в эфире телеканала Fuji TV выразил мнение, что Токио
не должен "накладывать табу на обсуждение реальности того, как обеспечивается защита мира" и привел в пример совместные ядерные миссии НАТО
, когда в ряде "европейских стран-членов НАТО, в том числе в Германии
и Италии
, размещено ядерное оружие" США
. Вместе с этим он подчеркнул, что Япония
является страной, пострадавшей от атомных бомбардировок, поэтому "необходимо придерживаться цели о полном уничтожении ядерного оружия и двигаться к ней".
"Речь шла не об обладании, а о совместном использовании ядерного оружия. Совместное использование ядерного оружия подразумевало бы доставку на нашу территорию американского ядерного оружия и, в случае непредвиденной ситуации, размещения его на наших истребителях, а также поддержку его функционального состояния", - сказал Кисида на слушаниях в бюджетном комитете парламента.
"Если под совместным использованием ядерного сдерживания США в оборонительных целях подразумевается это, то с позиции строгого соблюдения трех безъядерных принципов, а также с позиции мирного использования атомной энергии правительству сложно это принять", - добавил премьер Японии.
Политика трех неядерных принципов Японии подразумевает отказ от обладания, производства и ввоза на территорию страны ядерного оружия.