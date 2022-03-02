https://ria.ru/20220302/yaponiya-1775962055.html

Премьер Японии ушел от ответа о закрытии неба для российских авиакомпаний

Премьер Японии ушел от ответа о закрытии неба для российских авиакомпаний - РИА Новости, 02.03.2022

Премьер Японии ушел от ответа о закрытии неба для российских авиакомпаний

Премьер Японии Фумио Кисида ушел от ответа на вопрос о том, не собирается ли Япония закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T06:01

2022-03-02T06:01

2022-03-02T10:28

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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида ушел от ответа на вопрос о том, не собирается ли Япония закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.Япония приняла два пакета санкций в связи с ситуацией на Украине. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга России и операций с ним в Японии. В пятницу премьер Кисида на экстренной пресс-конференции заявил, что Токио усиливает антироссийские санкции. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Сообщалось, что санкции вводятся и против российского президента. Энергетику санкции не затронули. В понедельник Кисида объявил, что санкции вводятся и против Банка России.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

япония, россия, в мире, украина, новости - туризм