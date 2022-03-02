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Премьер Японии ушел от ответа о закрытии неба для российских авиакомпаний
Премьер Японии ушел от ответа о закрытии неба для российских авиакомпаний - РИА Новости, 02.03.2022
Премьер Японии ушел от ответа о закрытии неба для российских авиакомпаний
Премьер Японии Фумио Кисида ушел от ответа на вопрос о том, не собирается ли Япония закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T06:01
2022-03-02T10:28
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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида ушел от ответа на вопрос о том, не собирается ли Япония закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.Япония приняла два пакета санкций в связи с ситуацией на Украине. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга России и операций с ним в Японии. В пятницу премьер Кисида на экстренной пресс-конференции заявил, что Токио усиливает антироссийские санкции. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Сообщалось, что санкции вводятся и против российского президента. Энергетику санкции не затронули. В понедельник Кисида объявил, что санкции вводятся и против Банка России.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
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япония, россия, в мире, украина, новости - туризм
06:01 02.03.2022 (обновлено: 10:28 02.03.2022)
 
Премьер Японии ушел от ответа о закрытии неба для российских авиакомпаний

Премьер Японии Кисида ушел от ответа на вопрос о закрытии неба для российских авиакомпаний

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида ушел от ответа на вопрос о том, не собирается ли Япония закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.
"Относительно мер по запрету пролета российских авиакомпаний над территорией: разные страны действуют по-разному, но наша страна будет смотреть на развитие событий и действовать во взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с G7", - сказал премьер-министр.
Япония приняла два пакета санкций в связи с ситуацией на Украине. Первый предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов представителей ДНР и ЛНР, запрет на ведение экспортно-импортных операций и запрет на размещение нового суверенного долга России и операций с ним в Японии. В пятницу премьер Кисида на экстренной пресс-конференции заявил, что Токио усиливает антироссийские санкции. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Сообщалось, что санкции вводятся и против российского президента. Энергетику санкции не затронули. В понедельник Кисида объявил, что санкции вводятся и против Банка России.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
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