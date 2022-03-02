19:03 02.03.2022 (обновлено: 19:21 02.03.2022)
Лавров переадресовал Байдену вопрос о возможности ядерной войны
Глава МИД Лавров: о возможности ядерной войны надо спросить Байдена
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопросы о возможности ядерной войны надо адресовать американскому руководству: если президент Джо Байден говорит о возможности такой альтернативы, тогда старые инстинкты еще живучи в умах.
"Это надо спросить президента Джо Байдена. Он сказал, что если бы мы не пошли по пути таких санкций, альтернативой могла быть только третья мировая война. Такими категориями мыслить", - сказал Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.
Он напомнил, что в июне 2021 года в Женеве Байден и президент РФ Владимир Путин четко подтвердили заявление, которое было сделано еще лидерами Советского Союза и США в 1980-е годы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением.
"Если человек, когда его спрашивают, могло ли быть что-то иное, чем вот эта вот волна санкций, говорит, что альтернативой могла быть только третья мировая война, то он не может не понимать, что третья мировая может быть только ядерной. Наверное, старые инстинкты всё еще живучи в умах наших западных партнеров, если они допускают такую возможность, несмотря на публично подтвержденную позицию всех пяти постоянных членов Совета Безопасности", - сказал Лавров.