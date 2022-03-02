https://ria.ru/20220302/volnovakha-1775992345.html

Группировка войск ДНР вошла в Волноваху, сообщили в Донецке

Группировка войск ДНР вошла в Волноваху, сообщили в Донецке - РИА Новости, 02.03.2022

Группировка войск ДНР вошла в Волноваху, сообщили в Донецке

Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:53

2022-03-02T10:53

2022-03-02T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775748944_302:726:2651:2047_1920x0_80_0_0_55c75b7418264c08fbd42517037e5673.jpg

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/volnovakha-1775889089.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, россия