https://ria.ru/20220302/volnovakha-1775992345.html
Группировка войск ДНР вошла в Волноваху, сообщили в Донецке
Группировка войск ДНР вошла в Волноваху, сообщили в Донецке - РИА Новости, 02.03.2022
Группировка войск ДНР вошла в Волноваху, сообщили в Донецке
Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:53
2022-03-02T10:53
2022-03-02T11:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, россия
10:53 02.03.2022 (обновлено: 11:04 02.03.2022)
Группировка войск ДНР вошла в Волноваху, сообщили в Донецке
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о заходе группировки войск в Волноваху