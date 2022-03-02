18:17 02.03.2022 (обновлено: 18:35 02.03.2022)
Венгрия не будет отправлять войска и оружие на Украину, заявили в Будапеште
Глава МИД Сийярто: Венгрия не будет отправлять войска и оружие на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Венгрия не будет направлять войска или поставлять вооружение на Украину, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.
"Мы также приняли все необходимые решения для того, чтобы избежать вовлечения Венгрии в эту войну. Мы приняли решение так же, как и наши союзники, не направлять войска, не направлять оружие. И мы не разрешаем поставки летального оружия транзитом через Венгрию", - заявил Сийярто на заседании СПЧ ООН в Женеве. При этом он добавил, что правительство Венгрии приняло все необходимые меры для защиты своего населения. "Мы разместили войска на нашей восточной границе, чтобы предотвратить проникновение любых военизированных или военных групп на нашу территорию", - добавил министр.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
27 февраля, 15:35В Венгрии рассчитывают на скорое начало переговоров России и Украины
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
26 февраля, 17:46Венгрия не будет блокировать санкции против России, заявил Орбан