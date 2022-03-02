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Немецкий депутат рассказал о дискриминационном увольнении россиянина
Немецкий депутат рассказал о дискриминационном увольнении россиянина - РИА Новости, 02.03.2022
Немецкий депутат рассказал о дискриминационном увольнении россиянина
Депутат бундестага ФРГ Эсра Лимбахер (Социал-демократическая партия Германии) рассказал о случае дискриминационного увольнения гражданина России в ФРГ на фоне... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:20
2022-03-02T12:20
в мире
владимир путин
татьяна москалькова
валерий фадеев
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
совет европы
украина
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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Эсра Лимбахер (Социал-демократическая партия Германии) рассказал о случае дискриминационного увольнения гражданина России в ФРГ на фоне ситуации вокруг Украины."У меня была сегодня встреча, которая меня очень беспокоит. Со мной связался в мое приемное время отец семейства российского происхождения, который уже в течение некоторого времени живет и работает в (федеральной) земле Саар. Этот человек был сегодня уволен с указанием на его происхождение. Якобы в текущей ситуации не хотят нанимать на работу русских, и поэтому он должен уйти", - написал депутат в Facebook.По словам Лимбахера, он "ошеломлен" случившимся. Он добавил, что организовал для обратившегося мужчины юридическую помощь, связал его с консультационными центрами. Решение об увольнении "должно быть немедленно отменено", считает депутат."Мы не должны ни в коем случае допустить, чтобы люди подвергались дискриминации, оскорблениям и изоляции из-за их происхождения... Хочу попросить вас: оставайтесь внимательными, оставайтесь солидарными. Если вы видите такую дискриминацию, то примите меры. Даже в эти сложные времена сохраните дружелюбное лицо у нашей страны, а не националистическую гримасу", - заявил парламентарий.В воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также, по ее словам, российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Накануне омбудсмен заявила, что направит обращение на имя комиссара по правам человека Совета Европы по фактам дискриминации россиян и русскоязычных граждан, находящихся за рубежом.Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратится к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, татьяна москалькова, валерий фадеев, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, совет европы, украина, россия
12:20 02.03.2022
 
Немецкий депутат рассказал о дискриминационном увольнении россиянина

Депутат бундестага Эсра Лимбахер рассказал о дискриминационном увольнении россиянина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Эсра Лимбахер (Социал-демократическая партия Германии) рассказал о случае дискриминационного увольнения гражданина России в ФРГ на фоне ситуации вокруг Украины.
"У меня была сегодня встреча, которая меня очень беспокоит. Со мной связался в мое приемное время отец семейства российского происхождения, который уже в течение некоторого времени живет и работает в (федеральной) земле Саар. Этот человек был сегодня уволен с указанием на его происхождение. Якобы в текущей ситуации не хотят нанимать на работу русских, и поэтому он должен уйти", - написал депутат в Facebook.
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По словам Лимбахера, он "ошеломлен" случившимся. Он добавил, что организовал для обратившегося мужчины юридическую помощь, связал его с консультационными центрами. Решение об увольнении "должно быть немедленно отменено", считает депутат.
"Мы не должны ни в коем случае допустить, чтобы люди подвергались дискриминации, оскорблениям и изоляции из-за их происхождения... Хочу попросить вас: оставайтесь внимательными, оставайтесь солидарными. Если вы видите такую дискриминацию, то примите меры. Даже в эти сложные времена сохраните дружелюбное лицо у нашей страны, а не националистическую гримасу", - заявил парламентарий.
В воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также, по ее словам, российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Накануне омбудсмен заявила, что направит обращение на имя комиссара по правам человека Совета Европы по фактам дискриминации россиян и русскоязычных граждан, находящихся за рубежом.
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратится к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинТатьяна МоскальковаВалерий ФадеевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСовет ЕвропыУкраинаРоссия
 
 
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