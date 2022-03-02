https://ria.ru/20220302/uvolnenie-1776013864.html

Немецкий депутат рассказал о дискриминационном увольнении россиянина

Немецкий депутат рассказал о дискриминационном увольнении россиянина - РИА Новости, 02.03.2022

Немецкий депутат рассказал о дискриминационном увольнении россиянина

Депутат бундестага ФРГ Эсра Лимбахер (Социал-демократическая партия Германии) рассказал о случае дискриминационного увольнения гражданина России в ФРГ на фоне... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:20

2022-03-02T12:20

2022-03-02T12:20

в мире

владимир путин

татьяна москалькова

валерий фадеев

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

совет европы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Эсра Лимбахер (Социал-демократическая партия Германии) рассказал о случае дискриминационного увольнения гражданина России в ФРГ на фоне ситуации вокруг Украины."У меня была сегодня встреча, которая меня очень беспокоит. Со мной связался в мое приемное время отец семейства российского происхождения, который уже в течение некоторого времени живет и работает в (федеральной) земле Саар. Этот человек был сегодня уволен с указанием на его происхождение. Якобы в текущей ситуации не хотят нанимать на работу русских, и поэтому он должен уйти", - написал депутат в Facebook.По словам Лимбахера, он "ошеломлен" случившимся. Он добавил, что организовал для обратившегося мужчины юридическую помощь, связал его с консультационными центрами. Решение об увольнении "должно быть немедленно отменено", считает депутат."Мы не должны ни в коем случае допустить, чтобы люди подвергались дискриминации, оскорблениям и изоляции из-за их происхождения... Хочу попросить вас: оставайтесь внимательными, оставайтесь солидарными. Если вы видите такую дискриминацию, то примите меры. Даже в эти сложные времена сохраните дружелюбное лицо у нашей страны, а не националистическую гримасу", - заявил парламентарий.В воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также, по ее словам, российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Накануне омбудсмен заявила, что направит обращение на имя комиссара по правам человека Совета Европы по фактам дискриминации россиян и русскоязычных граждан, находящихся за рубежом.Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратится к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/restoran-1775629609.html

https://ria.ru/20220301/diskriminatsiya-1775846819.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, татьяна москалькова, валерий фадеев, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, совет европы, украина, россия