Немецкий депутат рассказал о дискриминационном увольнении россиянина
Депутат бундестага Эсра Лимбахер рассказал о дискриминационном увольнении россиянина
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Эсра Лимбахер (Социал-демократическая партия Германии) рассказал о случае дискриминационного увольнения гражданина России в ФРГ на фоне ситуации вокруг Украины.
"У меня была сегодня встреча, которая меня очень беспокоит. Со мной связался в мое приемное время отец семейства российского происхождения, который уже в течение некоторого времени живет и работает в (федеральной) земле Саар. Этот человек был сегодня уволен с указанием на его происхождение. Якобы в текущей ситуации не хотят нанимать на работу русских, и поэтому он должен уйти", - написал депутат в Facebook.
По словам Лимбахера, он "ошеломлен" случившимся. Он добавил, что организовал для обратившегося мужчины юридическую помощь, связал его с консультационными центрами. Решение об увольнении "должно быть немедленно отменено", считает депутат.
"Мы не должны ни в коем случае допустить, чтобы люди подвергались дискриминации, оскорблениям и изоляции из-за их происхождения... Хочу попросить вас: оставайтесь внимательными, оставайтесь солидарными. Если вы видите такую дискриминацию, то примите меры. Даже в эти сложные времена сохраните дружелюбное лицо у нашей страны, а не националистическую гримасу", - заявил парламентарий.
В воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также, по ее словам, российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Накануне омбудсмен заявила, что направит обращение на имя комиссара по правам человека Совета Европы по фактам дискриминации россиян и русскоязычных граждан, находящихся за рубежом.
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратится к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.