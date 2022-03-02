https://ria.ru/20220302/ukraina-1776113449.html

Киев держит белорусов и россиян в заложниках, заявил постпред Белоруссии

Киев держит белорусов и россиян в заложниках, заявил постпред Белоруссии - РИА Новости, 02.03.2022

Киев держит белорусов и россиян в заложниках, заявил постпред Белоруссии

Мужскому населению с российским и белорусским гражданством не дают покинуть Украину, они удерживаются фактически в качестве заложников, заявил на заседании ГА... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:59

2022-03-02T18:59

2022-03-02T19:06

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ООН, 2 мар – РИА Новости. Мужскому населению с российским и белорусским гражданством не дают покинуть Украину, они удерживаются фактически в качестве заложников, заявил на заседании ГА ООН постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков."На этой якобы открытой границе граждане Белоруссии и России, в частности все мужчины старше 18 лет сталкиваются с огромными проблемами при попытках выезда из Украины. Украинские власти не выпускают их из страны. И россияне и белорусы фактически удерживаются в качестве заложников", - сказал Рыбаков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/lvov-1776040218.html

https://ria.ru/20220224/belorusy-1774846793.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр