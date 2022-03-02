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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776113449.html
Киев держит белорусов и россиян в заложниках, заявил постпред Белоруссии
Киев держит белорусов и россиян в заложниках, заявил постпред Белоруссии - РИА Новости, 02.03.2022
Киев держит белорусов и россиян в заложниках, заявил постпред Белоруссии
Мужскому населению с российским и белорусским гражданством не дают покинуть Украину, они удерживаются фактически в качестве заложников, заявил на заседании ГА... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:59
2022-03-02T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ООН, 2 мар – РИА Новости. Мужскому населению с российским и белорусским гражданством не дают покинуть Украину, они удерживаются фактически в качестве заложников, заявил на заседании ГА ООН постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков."На этой якобы открытой границе граждане Белоруссии и России, в частности все мужчины старше 18 лет сталкиваются с огромными проблемами при попытках выезда из Украины. Украинские власти не выпускают их из страны. И россияне и белорусы фактически удерживаются в качестве заложников", - сказал Рыбаков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/lvov-1776040218.html
https://ria.ru/20220224/belorusy-1774846793.html
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в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:59 02.03.2022 (обновлено: 19:06 02.03.2022)
 
Киев держит белорусов и россиян в заложниках, заявил постпред Белоруссии

Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков: Киев удерживает мужчин из России и Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
ООН, 2 мар – РИА Новости. Мужскому населению с российским и белорусским гражданством не дают покинуть Украину, они удерживаются фактически в качестве заложников, заявил на заседании ГА ООН постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"На этой якобы открытой границе граждане Белоруссии и России, в частности все мужчины старше 18 лет сталкиваются с огромными проблемами при попытках выезда из Украины. Украинские власти не выпускают их из страны. И россияне и белорусы фактически удерживаются в качестве заложников", - сказал Рыбаков.
На улицах Львова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Прибывших во Львов мужчин обязали встать на воинский учет
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 18:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минске рассказали об эвакуации белорусов с Украины
 
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