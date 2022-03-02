Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775960457.html
Байден заявил, что ситуация на Украине "сделает Россию слабее"
Байден заявил, что ситуация на Украине "сделает Россию слабее" - РИА Новости, 02.03.2022
Байден заявил, что ситуация на Украине "сделает Россию слабее"
Президент США Джо Байден заявил, что вооруженный конфликт на Украине "сделает Россию слабее", тогда как весь остальной мир только усилится. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:26
2022-03-02T05:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
джо байден
сша
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774464260_0:75:2625:1551_1920x0_80_0_0_90e52d228ea9b031f7f602961fb40e19.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вооруженный конфликт на Украине "сделает Россию слабее", тогда как весь остальной мир только усилится.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/uchastie-1775960279.html
россия
сша
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Манаширов
Игорь Манаширов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774464260_0:0:2625:1968_1920x0_80_0_0_f403db3fab50d78d07a780976e0744e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, джо байден, сша, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф
05:26 02.03.2022 (обновлено: 05:34 02.03.2022)
 
Байден заявил, что ситуация на Украине "сделает Россию слабее"

Президент США Байден: ситуация на Украине сделает Россию слабее

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вооруженный конфликт на Украине "сделает Россию слабее", тогда как весь остальной мир только усилится.

"Я хочу, чтобы вы знали: с нами все будет в порядке. Когда история этого периода будет написана, война (президента РФ Владимира) Путина против Украины ослабит Россию, тогда как весь остальной мир выйдет из нее сильнее", сказал глава государства в ходе традиционного ежегодного обращения к конгрессу США.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 05:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Байден
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДжо БайденСШАУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала