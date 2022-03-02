05:26 02.03.2022 (обновлено: 05:34 02.03.2022)
Байден заявил, что ситуация на Украине "сделает Россию слабее"
Президент США Байден: ситуация на Украине сделает Россию слабее
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вооруженный конфликт на Украине "сделает Россию слабее", тогда как весь остальной мир только усилится.
"Я хочу, чтобы вы знали: с нами все будет в порядке. Когда история этого периода будет написана, война (президента РФ Владимира) Путина против Украины ослабит Россию, тогда как весь остальной мир выйдет из нее сильнее", — сказал глава государства в ходе традиционного ежегодного обращения к конгрессу США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.