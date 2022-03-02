https://ria.ru/20220302/ukraina-1775960457.html

Байден заявил, что ситуация на Украине "сделает Россию слабее"

Байден заявил, что ситуация на Украине "сделает Россию слабее" - РИА Новости, 02.03.2022

Байден заявил, что ситуация на Украине "сделает Россию слабее"

Президент США Джо Байден заявил, что вооруженный конфликт на Украине "сделает Россию слабее", тогда как весь остальной мир только усилится. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:26

2022-03-02T05:26

2022-03-02T05:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

джо байден

сша

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вооруженный конфликт на Украине "сделает Россию слабее", тогда как весь остальной мир только усилится.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/uchastie-1775960279.html

россия

сша

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

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