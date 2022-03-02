https://ria.ru/20220302/ugrozy-1776039143.html

Посольство в Нидерландах заявило об угрозах, поступающих в адрес россиян

Посольство в Нидерландах заявило об угрозах, поступающих в адрес россиян - РИА Новости, 02.03.2022

Посольство в Нидерландах заявило об угрозах, поступающих в адрес россиян

В адрес россиян в Нидерландах поступают многочисленные угрозы, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:51

2022-03-02T13:51

2022-03-02T13:51

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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. В адрес россиян в Нидерландах поступают многочисленные угрозы, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге."В связи с многочисленными поступающими в адрес российских граждан, проживающих в Нидерландах, угрозами физической расправы и требованиями покинуть страну настоятельно призываем соотечественников обращаться в голландские органы правопорядка, которые обязаны обеспечивать безопасность всех находящихся в стране граждан, а также незамедлительно проинформировать об этом консульский отдел посольства России в Нидерландах посредством электронной почты или по номеру экстренной связи", - сказал собеседник агентства.В последние дни на фоне событий на Украине российские дипмиссии в Европе сами оказывались объектами недовольства и нападений, также сообщалось об угрозах в адрес россиян.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/diskriminatsiya-1775846819.html

https://ria.ru/20220302/uvolnenie-1776013864.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, нидерланды