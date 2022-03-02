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Посольство в Нидерландах заявило об угрозах, поступающих в адрес россиян
Посольство в Нидерландах заявило об угрозах, поступающих в адрес россиян - РИА Новости, 02.03.2022
Посольство в Нидерландах заявило об угрозах, поступающих в адрес россиян
В адрес россиян в Нидерландах поступают многочисленные угрозы, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:51
2022-03-02T13:51
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
нидерланды
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. В адрес россиян в Нидерландах поступают многочисленные угрозы, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге."В связи с многочисленными поступающими в адрес российских граждан, проживающих в Нидерландах, угрозами физической расправы и требованиями покинуть страну настоятельно призываем соотечественников обращаться в голландские органы правопорядка, которые обязаны обеспечивать безопасность всех находящихся в стране граждан, а также незамедлительно проинформировать об этом консульский отдел посольства России в Нидерландах посредством электронной почты или по номеру экстренной связи", - сказал собеседник агентства.В последние дни на фоне событий на Украине российские дипмиссии в Европе сами оказывались объектами недовольства и нападений, также сообщалось об угрозах в адрес россиян.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/diskriminatsiya-1775846819.html
https://ria.ru/20220302/uvolnenie-1776013864.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
нидерланды
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, нидерланды
13:51 02.03.2022
 
Посольство в Нидерландах заявило об угрозах, поступающих в адрес россиян

Посольство в Нидерландах заявило о многочисленных угрозах, поступающих в адрес россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вид на здание посольства РФ в Гааге
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. В адрес россиян в Нидерландах поступают многочисленные угрозы, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.
"В связи с многочисленными поступающими в адрес российских граждан, проживающих в Нидерландах, угрозами физической расправы и требованиями покинуть страну настоятельно призываем соотечественников обращаться в голландские органы правопорядка, которые обязаны обеспечивать безопасность всех находящихся в стране граждан, а также незамедлительно проинформировать об этом консульский отдел посольства России в Нидерландах посредством электронной почты или по номеру экстренной связи", - сказал собеседник агентства.
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В последние дни на фоне событий на Украине российские дипмиссии в Европе сами оказывались объектами недовольства и нападений, также сообщалось об угрозах в адрес россиян.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияНидерланды
 
 
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