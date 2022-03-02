05:21 02.03.2022 (обновлено: 10:50 02.03.2022)
Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Байден
Байден: войска США не участвуют и не будут участвовать в конфликте на Украине
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американские войска не будут вступать в конфликт с российскими военными на Украине, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу.
"Наши силы не вступают и не будут вступать в конфликт с российскими силами на Украине. Наши силы не собираются отправляться в Европу, чтобы воевать на Украине, но (они направляются — ред.), для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО в случае, если Путин решит продолжить двигаться на Запад", — сказал Байден.
"США и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО всей нашей коллективной мощью", — сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.