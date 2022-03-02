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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/uchastie-1775960279.html
Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Байден
Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Байден - РИА Новости, 02.03.2022
Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Байден
Американские войска не будут вступать в конфликт с российскими военными на Украине, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:21
2022-03-02T10:50
в мире
сша
джо байден
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
вашингтон
нато
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американские войска не будут вступать в конфликт с российскими военными на Украине, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу.Байден напомнил, что на защиту НАТО, включая Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию, мобилизованы сухопутные войска, авиационные эскадрильи и боевые корабли."США и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО всей нашей коллективной мощью", — сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775960457.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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в мире, сша, джо байден, россия, украина, вашингтон, нато, европа, вооруженные силы рф
05:21 02.03.2022 (обновлено: 10:50 02.03.2022)
 
Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Байден

Байден: войска США не участвуют и не будут участвовать в конфликте на Украине

© REUTERS / Pool/Saul LoebПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Pool/Saul Loeb
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американские войска не будут вступать в конфликт с российскими военными на Украине, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу.

"Наши силы не вступают и не будут вступать в конфликт с российскими силами на Украине. Наши силы не собираются отправляться в Европу, чтобы воевать на Украине, но (они направляются — ред.), для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО в случае, если Путин решит продолжить двигаться на Запад", — сказал Байден.

Байден напомнил, что на защиту НАТО, включая Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию, мобилизованы сухопутные войска, авиационные эскадрильи и боевые корабли.
"США и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО всей нашей коллективной мощью", — сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 05:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден заявил, что ситуация на Украине "сделает Россию слабее"
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00
"Разрушали Байден и НАТО". Как в мире отреагировали на действия России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАДжо БайденРоссияУкраинаВашингтонНАТОЕвропаВооруженные силы РФ
 
 
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