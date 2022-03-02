https://ria.ru/20220302/uchastie-1775960279.html

Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Байден

Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Байден - РИА Новости, 02.03.2022

Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Байден

Американские войска не будут вступать в конфликт с российскими военными на Украине, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:21

2022-03-02T05:21

2022-03-02T10:50

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американские войска не будут вступать в конфликт с российскими военными на Украине, заявил президент США Джо Байден в обращении к конгрессу.Байден напомнил, что на защиту НАТО, включая Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию, мобилизованы сухопутные войска, авиационные эскадрильи и боевые корабли."США и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО всей нашей коллективной мощью", — сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775960457.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, джо байден, россия, украина, вашингтон, нато, европа, вооруженные силы рф