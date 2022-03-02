https://ria.ru/20220302/ubiystvo-1775874236.html

Поселок для многодетных семей стал местом жестокого убийства

Поселок для многодетных семей стал местом жестокого убийства - РИА Новости, 02.03.2022

Поселок для многодетных семей стал местом жестокого убийства

Выстрел в воздух и три в упор: в конце прошлого года под Новосибирском в поселке Ложок хозяин продуктового магазина Валентин Докутович убил покупателя Илью... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:00

2022-03-02T08:00

2022-03-02T08:12

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Выстрел в воздух и три в упор: в конце прошлого года под Новосибирском в поселке Ложок хозяин продуктового магазина Валентин Докутович убил покупателя Илью Струца. Знакомые торговца настаивают, что он оборонялся, а погибшего выставляют чуть ли не вооруженным грабителем. Что на самом деле привело к трагедии — в материале РИА Новости.Хмурый продавецДвух- и трехэтажные коттеджи, никаких заборов, резные деревянные фигуры и гуляющие без присмотра дети — в микрорайоне "Семейная сказка" на первый взгляд царит идиллия.На крыльце единственного на всю округу продуктового магазина курит хмурый пожилой человек — отец Валентина Докутовича и один из двух свидетелей убийства. "Без комментариев, — с ходу заявляет он. — У меня, как и у сына, подписка о неразглашении, так что он тоже ни с кем общаться не будет".Нервно бросает окурок и, перед тем как захлопнуть дверь, зло произносит: "Пришли два придурка, пытались вломиться к нам в магазин, а затем и в дом. За что и получили. Тут все очевидно".Спокойную жизнь района, где, по словам местных, одни многодетные семьи, вечером 25 ноября прошлого года нарушили ружейные выстрелы. Вскоре в соцсетях сообщили, что двое ломились в закрытую торговую точку и угрожали хозяину убийством. У одного из них якобы был нож.Эту версию распространила председатель "Семейной сказки" Татьяна Малыгина, первой побывавшая на месте преступления. Она охотно раздавала комментарии СМИ, утверждая, что Валентин только защищал свой дом. Сейчас же от разговора категорически отказывается, ссылаясь на подписку о неразглашении.Соседи побеседовать согласились. "Мы живем здесь как одна семья, все друг друга знают, — объясняет многодетная мать Ирина (имя изменено. — Прим. ред.). — Про Валентина и его отца ничего плохого сказать не могу — очень порядочные. Что касается трагедии, считаю, человек имеет полное право защищать жилье".Огонь на поражениеВторой свидетель — Георгий, друг погибшего, тоже не очень-то хотел встречаться с корреспондентом РИА Новости. Илья Струц умер у него на руках, и вспоминать все это ему тяжело."Он недавно переехал в поселок "Да Винчи" по соседству с "Семейной сказкой" и пригласил меня в гости, — рассказывает очевидец. — Немного выпив, мы примерно в полдесятого отправились в магазин за пивом. Торопились, чтобы успеть до закрытия. На табличке указано время работы: до 22:00. Но дверь была заперта".Поскольку внутри горел свет, молодые люди несколько раз постучали. Неожиданно из-за угла появился крупный мужчина с карабином "Сайга" в руках. Это был Докутович. Сразу пальнул в воздух. Между ним и возмутившимся ранним закрытием магазина Струцем завязалась словесная перепалка."Илья за словом в карман не лез, но и тот грубил, угрожал, — продолжает Георгий. — Мы двинулись обратно по той же проселочной дороге, что и пришли. Слева за магазином участок Докутовича. Он направился к себе, продолжая сыпать оскорблениями. Илья тоже не унимался. Так мы попали на чужую территорию. Причем всего в двух метрах от частично отсутствовавшего забора".Спустя пару секунд, утверждает Георгий, Докутович вскинул ружье и трижды выстрелил в Струца. "Затем стал кричать: "Ужас, я убил человека, что теперь со мной будет", — говорит свидетель. — Это была настоящая истерика. Немного успокоившись, он остался возле тела, никого не подпускал. Даже отца, предложившего оказать первую помощь. Я тем временем пытался дозвониться до скорой".На звук выстрелов прибежала Малыгина. По словам Георгия, вместо того чтобы помочь раненому, она обвинила молодых людей в хулиганстве, а потом достала телефон и начала снимать видео.Медики спасти Струца не смогли. Спустя час до места добрались полицейские, отвезли всех в отдел. Под утро отпустили."Уже потом, раз за разом прокручивая в голове обстоятельства трагедии, я подумал, что Докутович намеренно заманивал нас к себе за ограду, где, по его мнению, мог спокойно применить оружие, — добавляет Георгий. — Позже на очной ставке он проговорился, что магазин уже грабили и убийство Ильи — месть тем налетчикам. В общем, явно вел себя неадекватно".Ученый и поварДокутович живет с матерью и отцом. Землю купил тут раньше остальных. Окончил технический вуз, работал в институте ядерной физики."Валю я знаю с 18 лет, — говорит жительница Новосибирска Татьяна. — Его поведение, шутки, манера общения всегда настораживали и не соответствовали ни возрасту, ни уровню образования. Зачастую был вспыльчивым и агрессивным. Видимо, поэтому близко с ним никто не общался".Несколько лет назад Валентин женился на девушке из алтайской деревни — Юле. Родилась дочка. Однако семейная жизнь не заладилась."Докутович бил жену, унижал морально, например, показывал откровенную переписку с другими женщинами, — объясняет ее знакомая. — Разъехались. Затем опять сошлись, родился второй ребенок. Но в конце концов брак распался и Юля с детьми вернулась домой".Припомнили еще один показательный случай. В 2013-м Докутович напал на активиста Михаила Рязанцева, проводившего одиночный пикет у входа в метро. Выхватил транспарант, разорвал и выкинул в мусорный бак. Пострадавший жаловался на хулиганскую выходку в полицию, но безрезультатно.Илье Струцу было всего 26. По профессии повар, после курсов устроился бариста в ресторан в Академгородке. В свободное время подрабатывал грузчиком."Кроме страсти к кулинарии у сына было два хобби: музыка и путешествия, — рассказывает мать погибшего Елена Струц. — Илья был открытый, очень деликатный и доверчивый, ведь я с самого детства учила его верить людям. Не любил шумных пьяных компаний, от конфликтов просто уходил, не стремясь защитить себя".У Струца остались пятимесячный сын и жена Дарья. По словам Елены, Докутович даже не извинился, не говоря уж о хоть какой-то материальной помощи.Чужая территорияУголовное дело возбудили по статье 108 УК России ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны"). Мать и супругу жертвы сначала официально даже не признали потерпевшими и не информировали о ходе расследования."Почему-то решили, что, раз убийство произошло на участке Докутовича, тот имел полное право открыть огонь на поражение, — объясняет адвокат потерпевших Ольга Ковалева. — Но у нас нет такого закона".После жалобы все материалы передали в областное управление СК. "Для самообороны должны быть веские основания, — добавляет юрист. — А в дом к Докутовичу никто не ломился, да и участок не полностью огорожен".Пока проводят многочисленные экспертизы, Докутович, у которого изъяли три единицы огнестрельного оружия, находится на свободе в статусе подозреваемого.Его адвокат Денис Садовский воздержался от комментариев, тоже сославшись на подписку о неразглашении.Опасное соседствоЕсли почти все в "Семейной сказке" поддерживают Валентина, то люди из "Да Винчи" крайне встревожены. "Докутович с отцом и раньше не отличались дружелюбием, — говорит местная жительница Елена. — Как-то раз муж зашел в магазин с таксой на поводке, и его грубо прогнали. Ни я, ни мои знакомые в "Жасмин" не ходим".Многие теперь запрещают детям играть в "Семейной сказке". "Конечно, не хочется, чтобы человек, хладнокровно застреливший молодого парня, разгуливал на свободе, да еще с оружием, — отмечает соседка Елены Татьяна. — Дорогу в его магазин мы, разумеется, тоже забыли".Женщины предполагают, что Малыгина и остальные обитатели "Сказки" защищают Докутовича, потому что им попросту удобно иметь под боком продуктовую лавку. Ведь ближайшие магазины находятся в Академгородке, в нескольких километрах от поселка."Кроме того, представить сына бандитом выгодно руководству "Семейной сказки", так как они уже давно просят установить в поселке полицейский и медицинские пункты, — уверена мать погибшего. — А это, разумеется, привлечет еще больше покупателей".Расследование продолжается. В ближайшее время Докутовичу предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Родные жертвы намерены добиваться переквалификации уголовного дела на статью 105 УК ("Убийство") и ареста. Пока же хозяину магазина грозит максимум два года лишения свободы.

https://ria.ru/20220209/proisshestvie-1771708740.html

https://ria.ru/20210913/migranty-1749505029.html

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html

https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576600280.html

россия

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2022

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

россия, следственный комитет россии (ск рф)