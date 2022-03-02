https://ria.ru/20220302/turtsiya-1776150208.html

Москва находится в контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, заявил посол

Москва находится в контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, заявил посол - РИА Новости, 02.03.2022

Москва находится в контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, заявил посол

Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, убеждена в создании ситуации, при которой будут соблюдаться все интересы, заявил посол РФ... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:11

2022-03-02T23:11

2022-03-02T23:11

в мире

мевлют чавушоглу

россия

турция

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569012514_0:128:2947:1786_1920x0_80_0_0_a653bcc41763a8525a70697991857a3d.jpg

АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, убеждена в создании ситуации, при которой будут соблюдаться все интересы, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы."Мы находимся в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами по этому вопросу. Я думаю, это пока все, что можно сказать на сегодняшний день, но убежден, что мы все вместе сможем прийти к такой ситуации, когда все наши интересы, все наши чаяния будут соблюдаться и реализовываться", - заявил посол в интервью Haberturk.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/khulusi-1775749068.html

https://ria.ru/20220302/turtsiya-1776136730.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, мевлют чавушоглу, россия, турция, ситуация в днр и лнр