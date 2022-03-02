Москва находится в контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, заявил посол
Посол в Турции Ерхов: Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по Конвенции Монтре
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов
АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, убеждена в создании ситуации, при которой будут соблюдаться все интересы, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами по этому вопросу. Я думаю, это пока все, что можно сказать на сегодняшний день, но убежден, что мы все вместе сможем прийти к такой ситуации, когда все наши интересы, все наши чаяния будут соблюдаться и реализовываться", - заявил посол в интервью Haberturk.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.