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https://ria.ru/20220302/turtsiya-1776150208.html
Москва находится в контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, заявил посол
Москва находится в контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, заявил посол - РИА Новости, 02.03.2022
Москва находится в контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, заявил посол
Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, убеждена в создании ситуации, при которой будут соблюдаться все интересы, заявил посол РФ... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:11
2022-03-02T23:11
в мире
мевлют чавушоглу
россия
турция
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, убеждена в создании ситуации, при которой будут соблюдаться все интересы, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы."Мы находимся в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами по этому вопросу. Я думаю, это пока все, что можно сказать на сегодняшний день, но убежден, что мы все вместе сможем прийти к такой ситуации, когда все наши интересы, все наши чаяния будут соблюдаться и реализовываться", - заявил посол в интервью Haberturk.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/khulusi-1775749068.html
https://ria.ru/20220302/turtsiya-1776136730.html
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в мире, мевлют чавушоглу, россия, турция, ситуация в днр и лнр
23:11 02.03.2022
 
Москва находится в контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, заявил посол

Посол в Турции Ерхов: Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по Конвенции Монтре

© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Москва находится в постоянном контакте с Анкарой по Конвенции Монтре, убеждена в создании ситуации, при которой будут соблюдаться все интересы, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 10:36
В Турции заявили о важности сохранения положений Конвенции Монтре
"Мы находимся в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами по этому вопросу. Я думаю, это пока все, что можно сказать на сегодняшний день, но убежден, что мы все вместе сможем прийти к такой ситуации, когда все наши интересы, все наши чаяния будут соблюдаться и реализовываться", - заявил посол в интервью Haberturk.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 21:01
В Турции выступили против разжигания ненависти к русскому народу
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
В миреМевлют ЧавушоглуРоссияТурцияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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